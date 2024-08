Rekdal reagerer skarpt på spytteepisode: – Uakseptabelt

Trener Kjetil Rekdal tok en alvorsprat med Aalesund-spiller Moctar Diop etter at unggutten ble utvist for å ha spyttet på en motstander søndag.

Det er Sunnmørsposten som mandag melder om episoden som skapte kraftige reaksjoner hos Rekdal og resten av AaFK-ledelsen.

Det var under 3. divisjonskampen mellom Aalesund 2 og Skedsmo søndag at Diop fikk marsjordre. Han skal ha spyttet på en motspiller.

Rekdal bekrefter at det dreide seg om spytting.

– Det ser sånn ut. Vi hadde et møte med Moctar mandag morgen, der vi ga beskjed om at det som skjedde var uakseptabelt. Men vi må også prøve å bygge han opp igjen, for det er snakk om en unggutt, sier han til lokalavisen – og legger til:

– Han er sikkert frustrert over at han har spilt lite og vært en del skadet i år, så fikk han heller ikke komme innpå mot Moss. Men uansett er ikke en sånn episode akseptabel for verken klubben eller oss som er trenere.

Det er ikke kjent hvor lang karantene Diop får (NTB).