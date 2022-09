Rekdal og Solbakken i ordkrig: – Tyder på lite modenhet

– Må være kjedelige dager for landslagssjef Solbakken når overgangsvinduet er stengt ... Stadige stikk på pressekonferanser mot alt og alle tyder vel på lite modenhet.

Det skriver Rosenborg-trener Kjetil Rekdal på Twitter og sender et syrlig stikk mot trenerkollega Ståle Solbakken etter mandagens pressekonferanse.

IKKE MED: Markus Henriksen er utelatt fra troppen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Ikke ta alt for god fisk av det Rekdal sier

Solbakken fikk blant annet spørsmål om hvorfor ikke Rosenborg-spiller Markus Henriksen var tatt ut i troppen, etter oppfordring fra Rekdal.

Da svarte landslagssjefen følgende:

– Nå var Rekdal den siste i Norge som skjønte at Ødegaard var en noenlunde god fotballspiller, så vi kan ikke ta alt for god fisk av det han sier, sa Solbakken.

Det har tydeligvis fått Rosenborg-sjefen til å reagere.

NRK har vært i kontakt med Rekdal, som ikke ønsker å utdype Twitter-meldingen.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Spiller vi har sett på

Litt senere under presseseansen utdypet Solbakken hvorfor han ikke hadde tatt med Henriksen i troppen.

– Han var en spiller vi så på. Jeg tror ingen av de 50–60 mest aktuelle spillerne skal føle at de ikke har blitt sett på. Vi er fem-seks stykker som ser ekstremt mye fotball og alle er evaluert, som har vært sett på, sa Solbakken til Nettavisen.

Henriksen står oppført med 58 A-landskamper for Norge i løpet av karrieren.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra Solbakken på meldingen til Rekdal, foreløpig uten hell.

– Litt moro

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp sier at han ikke har noe imot at det meldes litt mellom de to trenerne.

– Jeg tenker at det er to norske fotballprofiler som er ganske frittalende og som har ganske god takhøyde på ting. Jeg tenker bare at dette er litt moro.

Han fortsetter:

– Vi har en veldig frittalende landslagssjef. Han er med på å bygge landslagets offensive holdning, som jeg liker. Samtidig som man kanskje kan kalle det her litt unødvendig og barnslig.