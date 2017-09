Rekdal etter Tyskland-fadesen: – Det er mye alibi, unnskyldninger og ansvarsfraskrivelse

– Norsk fotball er nødt til å ta et oppgjør. Vi må begynne fra bunnen og opp. Det har gått feil vei hele tiden, sier Kjetil Rekdal.

Han kommenterte Norges 6-0-tap mot Tyskland for TV Norge, og mener det ydmykende tapet bare føyer seg inn i en nedadgående trend for norsk fotball.

Kjetil Rekdal mener man i Norge må begynne å tenke annerledes i utviklingen av talenter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Nivået blir dårligere, og vi får frem typer som mangler innstillingen, det krigerske. Det er mye alibi, unnskyldninger og ansvarsfraskrivelse og alt mulig, sier Rekdal.

Han mener man må tenke nytt i utviklingen av unge talenter.

– Vi må lære de fra start at det er helt greit å bli stilt krav til og ansvarliggjort. Og det er helt greit å bli pusha. For å si det rett ut. Det var sånn vi vokste opp, og jeg har ikke følelsen av at det er sånn nå, sier Rekdal.

– Syr puter under armene

Rekdal var som kjent en del av landslagets suksessperiode tidlig på 90-tallet.

Han peker på at Lars Lagerbäck som trener for Island greide å få suksess med spillere som på papiret spiller på lavere nivå enn mange av de norske landslagsspillerne.

– Nå kommer du inn på det med personlighet og hele pakken. Det hjelper ikke med talent hvis du ikke er villig til å betale prisen i konkurransesituasjon. Hvis du ikke er vant til å bli stilt under det presset, så klarer du det ikke, fastslår Rekdal.

NRK-ekspert Tom Nordlie er både enig og uenig.

– Vi sett en tendens i at man i for stor grad syr puter under armene, ikke stiller nok krav og at vi ikke får frem nok ledertyper. Samtidig er det lett å ty til den typen kritikk etter et sikt tap, sier Nordlie.

– Det ble gjort grunnleggende feil som ikke var der tre dager før, sier Tom Nordlie om Norges innsats mot Tyskland. Her har Rune Jarstein nettopp sluppet inn ett av de seks målene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Andre krav

Han avfeier at dårlig innstilling var en av årsakene til at det gikk skeis mot Tyskland.

– Det enkleste for alle synsere er å skylde på innsats. Jeg er sikker på at alle løp «ræva» av seg, men de kom frem etter at ballen hadde vært der, sier Nordlie.

Tom Nordlie er langt på vei enig i kritikken fra Rekdal. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skeid-treneren mener diskusjonen om innstilling er viktig, men må rettes mot utvikling av yngre spillere.

– For å skape de typene Kjetil vil ha, må det trenes annerledes fra ung alder. Du kan synge i «Norske Talenter» når du er seks år, men du kan ikke telle målene i fotball når du er 11. Det er en helt annen diskusjon, og jeg er enig med Kjetil i at det kan stilles helt andre krav om man skal tenke toppidrett, sier Nordlie.

– På landslaget er det viktigste nå å ta tak i hovedårsakene til hvorfor det gikk så skeis, og det handler om måten de spilte på. l går var det en del grunnleggende feil som ikke var der bare tre dager før, sier Nordlie.