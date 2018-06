Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror dette kan bli et veldig viktig poeng, for Strømsgodset blir ikke værende på denne plasseringen på tabellen resten av sesongen. Men vi må bli bedre selv, og et lag som taper mye, må man få til å slutte å tape. Sånn sett var dette et skritt i riktig retning, sier Rekdal til NRK.

Søndagens kamp mellom Start og Strømsgodset ble den første for begge lag med nye trenere.

Bjørn Petter Ingebretsen tok nylig over som midlertidig trener for Godset etter at Tor Ole Skullerud overraskende trakk seg fra trenervervet onsdag. Kjetil Rekdal er ansatt som ny trener for Start etter en katastrofal sesongstart for sørlandsklubben. Laget stod med kun to seire og fattige sju poeng da Rekdal tok over.

Start åpnet best

Det var Rekdals menn som startet best i Kristiansand. Etter 18 minutters spill fikk sørlendingene en drømmestart da Espen Børufsen sendte laget i ledelsen.

Scoringen kom på vakkert vis. Fra langt hold skjøt Start-spilleren fra venstre kant og plasserte ballen i det lengste hjørnet bak en utspilt Espen Bugge Pettersen, som ble tatt litt på sengen av skuddet.

– Jeg er fristet til å si at jeg bare legger den der, men jeg så ikke så godt målet, så jeg prøvde bare å dunke ballen inn foran mål, innrømmer målscoreren.

JUBEL: Start gikk opp i ledelsen etter en scoring av Espen Børufsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Strømsgodset kom etter hvert mer med i kampen, og et presset Start-lag hadde flaks som kunne gå til pause uten baklengsmål.

– Slipper seg løs

Etter flere store Godset-sjanser kom til slutt utligningen etter 54 minutter. Og det var «selvfølgelig» toppscorer Marcus Pedersen som kunne sette ballen i nota etter et lekkert angrep av bortelaget.

– Vi skaper veldig mye offensivt og kunne fort ha vunnet denne kampen, sier Pedersen, som mener laget spiller med lavere skuldre etter at Engbretsen tok over.

– Det er det vi har slitt med. I dag ser vi at spillerne slipper seg løs, kommenterer han.

Etter hvert fikk hjemmelaget mer enn nok med å forsvare seg, og kampen viste at Rekdal har en god jobb foran seg om dette Start-laget skal berge plassen i Eliteserien.

– Vi startet veldig bra, men etter hvert tok Godset over. Vi må spille beregnende og det synes jeg vi gjør med ganske god margin i stedet for å gå opp i limingen og spille naivt, sier Rekdal til NRK.

Avsluttet med 10 mann

Strømsgodset måtte avslutte kampen med 10 mann etter at Tokmac Chol Nguen pådro seg sitt andre gule kort etter en takling av Børufsen, men til tross for en energisk sluttspurt av hjemmelaget greide ikke Start å berge tre poeng i Rekdals trenerdebut for laget.

– Alt i alt er jeg greit fornøyd, sier Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til Eurosport.

UTLIGNET: Marcus Pedersen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix