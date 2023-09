Reiten, Ødegaard og Haaland nominert til Gullballen: – Helt vanvittig

Martin Ødegaard og Guro Reiten er for første gang nominert til Gullballen (Ballon d'Or). Erling Braut Haaland er også nominert, noe som er tredje gang for stjernespissen.

Totalt 30 menn og 30 kvinner er nominert.

– Det sykeste er at det kunne veldig fort vært nominert én til. Det er jo helt vanvittig for en nasjon som Norge, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Det sier litt om hvor vi plutselig har kommet. Det er store stjerner som er nominert til slike priser, det er ikke noe man skal ta for gitt.

Prisen deles ut 30. oktober.

Haaland ble nummer ti i kåringen i 2022 og nummer elleve i 2021.

Det er også den høyeste plasseringen til en norsk mann i kåringen, som ble delt ut for første gang i 1956. Rune Bratseth ble henholdsvis nummer 20 og 15 i 1992 og 1993, mens Bent Skammelsrud ble nummer 33 i 1997. Tore André Flo var også nominert i 1998, men uten å få noen stemmer.

For kvinner ble prisen for første gang delt ut i 2018. Den gang vant Ada Hegerberg den prestisjefulle prisen, mens hun ble nummer fire i 2019 og nummer syv i 2022.

Reiten er den andre norske kvinnen etter nevnte Hegerberg som har fått en nominasjon til prisen.

Reiten hadde en strålende sesong for Chelsea, som vant den engelske serien og cupen. I tillegg kom de til semifinalen, hvor de ble slått ut av Barcelona.

For Caroline Graham Hansen ble det imidlertid et nytt år uten nominasjon til Gullballen, til tross for at hun spesielt i Mesterligaen var sentral for at Barcelona vant turneringen. Barcelona vant også både den spanske serien og cupen.

– Jeg er overrasket. I sin posisjon så har hun vært avgjørende i hjemlig serie, i Mesterligaen og gjort spektakulære ting. Hun har vært en ekstremt viktig bidragsyter for dem der. Det er en tøff konkurranse. Man kan være litt skuffet, men jeg tenker ikke at det er en skandale, sier Torp.

I fjor var det Karim Benzema og Alexia Putellas som vant Gullballen.