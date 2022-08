Reiten ut mot Sjögren-grep: – På tide med noko nytt

Det norske kvinnelandslaget har hatt si første trening med Hege Riise som landslagssjef.

Blant dei som kjenner den nye sjefen best er Chelsea-spelar Guro Reiten. Ho hadde Riise som trenar i LSK Kvinner frå 2017 til 2019.

– Ho hjelpte meg frå å vere ein heilt ok Toppserie-spelar til å bli ganske god i Toppserien og så vidare til Chelsea, seier Guro Reiten til NRK.

NY KVARDAG: Guro Reiten saman med landslagssjef Hege Riise og assistenttrenar Monica Knudsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også Ingrid Syrstad Engen hadde Riise då ho spelte for LSK Kvinner i 2019.

– Eg har lært mykje i LSK, spesielt i rolla mi på midtbanen, seier ho til NRK.

Riise tek over etter Martin Sjögren som rauk på hovudet ut av gruppespelet i EM i sommar. 8-0-tapet mot England vart på mange måtar symbolet på ein skuffande meisterskap for det norske landslaget.

Kort tid etter EM var Sjögren ferdig som landslagssjef.

Ueinig med Sjögren-grep

– Eg trur det er greitt for alle at vi fekk litt forandring etter EM. Vi har hatt Martin (Sjögren) og Anders (Jacobson) lenge og det var på tide med noko nytt, seier Reiten.

I spelarevalueringa etter EM kom det fram at spelargruppa ønskte store endringar.

– Kva var det viktigaste som måtte endrast?

– Eg synest nok at mot dei aller beste laga i verda, som vi har lyst å måle oss mot, har ikkje den defensive strukturen og strukturen i laget passa, svarer ho.

FÅR FORNYA TILLIT: Maren Mjelde får halde fram som kaptein for landslaget. Treninga tysdag måtte ho følgje frå sidelinja. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagskaptein Maren Mjelde meiner det var «ingen annan utveg» for Sjögren etter EM. NRK spør også Mjelde kva som må endrast på landslaget.

– Vi er ikkje der vi ønskjer å vere i forhold til dei beste. Vi må kanskje bli meir kyniske igjen for å straffe dei beste. Vi må få tilbake den norske råskapen og vere bra defensivt spesielt, seier Mjelde.

FERDIG: Martin Sjögren mista landslagsjobben etter eit EM langt under forventningane. Foto: Terje Pedersen / NTB

Reiten meiner til dømes at Noreg burde hatt fleire spelarar på midtbanen enn dei hadde i EM. Der spelte Noreg i ein 4-2-3-1-formasjon med to sitjande midtbanespelarar.

Riise har sagt at ho vil bytte til ein 4-3-3-formasjon, og etter treninga tysdag tyder det meste på at Reiten blir ein av dei tre på midten saman med Syrstad Engen og Frida Maanum.

– Vi har jo ein gjeng med gode fotballspelarar. Men at vi kjem til å spele ut nokon av dei beste laga, det trur eg ikkje. Derfor må vi vere veldig solide defensivt og ta vare på moglegheitene når vi kjem framover, seier Chelsea-spelaren og held fram:

– Eg trur kanskje fokuset vårt har vore litt annleis. Ikkje heilt der. Så blir det spennande å sjå. Det er nye trenarar og ein del nye fjes her, så det blir kult å sjå kva vi klarer å få til.

– Ho stiller krav

Nytt frå førre samling er at Caroline Graham Hansen har teke ein pause frå landslaget. Ada Hegerberg tek over rolla hennar som visekaptein og ser fram til å starte med blanke ark etter eit svakt EM.

– Eg tenkjer at det handlar om å starte opp noko saman igjen. Reint som spelargruppe trur eg det er viktig for oss å vise rein innsats, eit heilt anna ansikt av oss sjølv igjen. Det er Heges jobb å stake ut ein kurs, leggje fram ein plan og at vi følgjer etter, seier Hegerberg.

NULLSTILLER: Visekaptein Ada Hegerberg meiner Noreg må byggje opp noko heilt nytt på landslaget no. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ikkje nok med at vi følgjer etter, men viser at vi har kapasitet og vil vere med og vise ein innsats igjen på eit heilt anna nivå enn det som har vorte gjort i sommar, legg Hegerberg til.

Syrstad Engen beskriv ein tydeleg Riise etter første trening.

– Ho tek tak og stiller krav frå start og ønskjer at vi skal gjere det til kvarandre. Det trur eg blir viktig å ta med seg frå meisterskapet, at det er noko vi må bli betre på i denne gruppa her.

NRK har prøvd å få ein kommentar frå Martin Sjögren, men har ikkje fått svar frå den tidlegare landslagssjefen.