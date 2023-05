Reiten scoret da Chelsea tok steg mot seriegull

Inter med sjokkåpning mot Milan – festet grepet om finaleplass

To raske veteranscoringer sikret klar Inter-fordel i semifinalen i mesterligaen. Et hardkjør før pause senket Milan da det ble 2-0 i onsdagens derbyoppgjør.

Det er første gang i historien Inter vinner mot byrival Milan i mesterliga-sammenheng

Milan ble ordentlig rystet av to kjappe Inter-slag og lå under 0-2 etter elleve minutter. Først fikk Edin Dzeko (37) kjempetreff i boksen etter en corner, mens Henrikh Mkhitaryan (34) kom fra dypet og avsluttet en perfekt kontring.

– Det føles veldig bra, spesielt fordi det er et derby. På papiret spilte vi borte, så det er et fantastisk resultat for oss, sa Dzeko til BT Sport.

Milan så bedre ut etter hvilen, men det var ikke nok. Nærmest var Sandro Tonali da han traff stolpen etter litt over en time.

– Det er bare den første kampen. Vi kan ikke henge med hodet. Vi er skuffet, men vi kan ikke dvele ved det, sa Milan-forsvarer Fikayo Tomori til BT Sport.

Returkampen spilles på samme arena 16. mai. Da er det Inter som spiller som hjemmelag og får sine egne fans i ryggen.

Finalen spilles i Istanbul 10. juni, og motstander blir enten Manchester City eller Real Madrid. (NTB)