Reiten scoret da Chelsea sikret avansement i Mesterligaen

Guro Reiten scoret kampens første mål da Chelsea slo Real Madrid 2-1 i gruppespillet i Mesterligaen onsdag kveld.

Reiten scoret på straffe etter en times spill på Stamford Bridge.

Athena del Castillo utlignet få minutter etterpå for Real Madrid, men et selvmål to minutter senere gjorde at Chelsea vant kampen.

Dermed går Chelsea videre fra gruppe D som gruppevinner. Häcken eller Paris FC vil følge etter Chelsea.