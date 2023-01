Reiten nominert til månedens spiller i superligaen

Hallgeir Engebråten står over EM - 18-åring får sjansen

EM på skøyter starter på fredag, men det blir uten Hallgeir Engebråten. I et innlegg på sosiale medier skriver Engebråten at «min nåværende helsetilstand er dessverre ikke tilstrekkelig nok til at jeg skal klare å prestere på topp for øyeblikket».

Engebråten tok forrige sesong bronse på 5000 meter i både OL og EM og var med på lagtempolaget som tok OL-gull.

Kristian Ulekleiv var reserve, men han har valgt å takke nei til plassen etter at Engebråten trakk seg. Istedenfor er det 18 år gamle Sigurd Henriksen som kommer inn på det norske allround-laget. Henriksen har denne sesongen satt juniorverdensrekorder på både 5000 og 10 000 meter.

I EM skal det gås både sprint og allround. Sprint-øvelsene gås 6. og 7. januar, mens allroundøvelsene er 7. og 8. januar.