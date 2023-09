Reiten nominert til Gullballen

Sophie Román Haug klar for Liverpool

Landslagsspiss Sophie Román Haug bytter ut Roma med spill for den engelske fotballklubben Liverpool.

Det bekrefter Liverpool i sine mediekanaler.

Haug var en del av den norske troppen i VM i sommer og scoret blant annet hat trick mot Filippinene.

– Jeg er veldig glad for å være her og kan ikke vente med å starte. Dette var det rette steget for meg. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben og de bygger noe jeg vil være en del av, sier Haug til klubbens nettsider.

24-åringen spilte over 100 kamper for LSK Kvinner før hun gjorde overgang til italiensk fotball og Roma i 2021. Der har hun levert bra og var i fjor med på å vinne klubbens første seriemesterskap.

Nå går ferden videre til Liverpool, som ble nummer sju i den engelske superligaen sist sesong. TV 2 har tidligere meldt om at Haug var på vei til Merseyside-klubben.

Liverpool åpner sesongen mot Frida Maanum og Arsenal 1. oktober. (NTB)