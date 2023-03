Reiten matchvinner i knallsterk borteseier mot Lyon

Guro Reiten sikret et meget godt og sterkt utgangspunkt mot Lyon i Mesterligaen da hun sørget for at Chelsea vant 1-0 i Lyon.

Med det har blåtrøyene gode muligheter til å ta seg til semifinalen i turneringen.

– Det var kjempeartig. Vi fikk en tøff trekning i Lyon, og de var vunnet Mesterligaen mange ganger før - senest i fjor. Det var ingen lett oppgave, og vi måtte forsvare oss bra. Vi tok vare på muligheten, og 1-0 er vi veldig fornøyd med, sier Reiten til NRK.

Reiten satte ballen i nettmaskene like før halvtimen var spilt. Det skjedde på vakkert vis da hun curlet ballen i lengste hjørne med feil fot.

– Jeg så alle spillerne ble dratt mot høyre, mens jeg var ute til venstre. Jeg ropte så høyt jeg klarte, og fikk pasningen. Jeg måtte bare prøve å curle den i venstre. Jeg så ikke ballen gå inn, men jeg hørte det da folk jublet, forteller Chelsea-profilen.

Ada Hegerberg var på sin side endelig tilbake i troppen igjen etter et langt skadeopphold, men hun ble værende på benken hele kampen.

Maren Mjelde kom inn på tampen av kampen og fikk i overkant av fem minutter på banen.

Returoppgjøret spilles i London om åtte dager.