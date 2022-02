Reiten matchvinner da Chelsea slo City

Berg-tap i første kamp fra start

Patrick Berg fikk sin første kamp fra start for Lens, men kunne ikke forhindre et 0-2 tap på bortebane for Lorient i Ligue 1 søndag.

Berg og lagkameratene måtte ta den tunge veien hjem til Nord-Frankrike uten poeng. Bodøværingen fikk 63 minutter på banen før han ble erstattet av Cheick Oumar Doucoure.

En annen eliteseriekjenning, Ibrahima Koné, fikk sin debut for Lorient etter at han ble kjøpt fra Sarpsborg i kjølvannet av sukesss i afrikamesterskapet. Koné kom inn i det 75. minutt, og det tok ikke mer enn ett minutt før han hadde satt ballen i mål til 2-0 ledelse for sin nye klubb.

Spissen var på rett sted til rett tid og satte en retur i mål via en motspiller. Det var en sårt tiltrengt scoring for klubben. Lorient har hatt en tung sesong og ligger på 18.-plass med 20 poeng, kun to poeng fra sisteplassen.

Middelhavsfarerne Lens ligger på 9.-plass i den franske toppserien, med 33 poeng på 23 kamper. (NTB)