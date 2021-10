Reiten drillet som venstreback

Berg mister toppkampen mot Molde

Bodø/Glimts Patrick Berg er uaktuell til seriefinalen mot Molde onsdag, men mandag kom det likevel positive nyheter rundt kneskaden han har pådratt seg.

Berg gikk av banen etter å ha fått seg smell i kampen mot Strømsgodset søndag. Umiddelbart ble det fryktet en alvorlig kneskade.

Mandag var Berg på MR-undersøkelse. På egne nettsider omtaler Glimt skaden som mindre alvorlig enn fryktet.

– Vi må se an Patrick fra dag til dag. Det er for tidlig å si noe om når han er tilbake, men det er gode nyheter at det ikke er like alvorlig som mange fryktet, sier klubblege Morten Sørgård.