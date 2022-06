Reiten ble kalt inn på teppet til sjefen: Fikk streng beskjed om å begynne å score mål

Det var like før Reiten skulle ta juleferie at hun fikk beskjed om å møte på Chelsea-sjefens kontor. Emma Hayes hadde rett og slett sett seg lei av at Reiten scoret så sjeldent.

Før jul hadde den norske landslagsspilleren kun funnet nettmaskene én gang.

– Det å spille i Chelsea ... Det er mye press og det er ikke alltid like enkelt, forteller hun.

Hun har også brukt tid på å tilpasse seg sin nye posisjon som vingback.

– Jeg føler jeg har vokst inn i rollen og funnet mer ut av det. Så totalt sett er jeg fornøyd med sesongen, men samtidig så er det litt forskjell på frem til desember og etter desember, forteller hun.

GLAD DUO: Reiten og Mjelde var enormt lettet over at seriegullet ble sikret etter en litt kaotisk sesong. – Vi er best når det virkelig gjelder, mener Mjelde. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Prisbelønnet

NRK møter Reiten og lagvenninne Maren Mjelde hjemme i Cobham, en landsby tre mil sørvest for London. På dette tidspunktet, tidlig i mai, er de begge litt slitne etter en lang sesong, men ikke minst etter seiersfesten kvelden i forveien.

For ved hjelp av en viktig Reiten-scoring i siste serierunde mot Manchester United, sikret Chelsea sitt tredje strake ligagullet. Reiten fikk også prisen for årets spiller fra supporterne, og fikk plass på årets lag i superligaen.

Få hadde nok sett for seg det midtveis i sesongen.

Alvorspraten

Da var nemlig Chelsea-troppen sterkt preget av skader og Arsenal hadde fått en luke på fire poeng på tabellen.

– Vi har rota litt, og har hatt masse skader og spillere som ikke er tilgjengelige. Og da vi kom tilbake i januar lurte vi på om vi måtte ha keeper som utespiller for å få til et tredje bytte. Det har vært kaos i perioder, innrømmer hun.

Toppscorer Sam Kerr var på landslagssamling med Australia i januar, og Fran Kirby, som har sørget for mange målpoeng, var ute med sykdom.

– Så det var liksom sånn at nå måtte noen andre steppe opp.

I SCORINGSFORM: Reiten avsluttet Chelsea-sesongen med å bøtte inn mål. Fortsetter hun den gode scoringsformen i EM for landslaget? Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Reiten var en av dem, noe hun fikk tydelig beskjed om.

– Emma tok meg jo inn på kontoret og sa «du må score flere mål, du må stå for flere mål», sier 27-åringen og fortsetter:

– Det er ganske ærlige og åpne samtaler, så du får høre det. Det er ikke alltid alle andre får høre det da, men det er akkurat sånne konkrete beskjeder man behøver å få av og til.

Løsnet

For etter alvorspraten med treneren løsnet det virkelig for den norske spilleren. Siste halvdel av sesongen har hun scoret hele ni ganger fra sin vingback-posisjon.

– Det har blitt noen mål, ja, gliser hun.

– Men som jeg pleier å si, det er ikke så viktig hvem som scorer målene bare noen gjør det, men det er jo artig liksom.

SCORET TO: Landslagssjef Martin Sjögren sier han er glad Reiten har steppet opp før EM. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Og nå har det også løsnet på landslaget.

For i EM-generalprøven mot Danmark onsdag, spilte Reiten med stor selvtillit og scoret begge de norske målene.

– Jeg ser jo at Guro har tatt skikkelig tak etter jul, spesielt. Jeg synes at hun totalt sett har hatt en veldig god sesong, men det er jo etter jul at hun har begynt å score mye mål. Hun har gjort det for Chelsea, og det er ingen grunn til at hun ikke skal gjøre det her for landslaget også, sier Chelsea-lagvenninne og landslagskaptein Maren Mjelde.