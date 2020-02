I disse dager er Per Joar Hansen mest sannsynlig på en flyplass, i et fly eller på et treningsanlegg i en europeisk by. Frem til midten av mars prøver landslagsassistenten å besøke samtlige spillere som er aktuelle for landslagstroppen til semifinalen mot Serbia.

PÅ REISE: Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen reiser Europa rundt for at Norge skal være best mulig forberedt til de avgjørende kvalifiseringskampene i mars. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det blir det første møtet mellom spillerne og støtteapparatet siden november. Å gå fire måneder uten å møtes har blitt kartlagt som den største utfordringen før den avgjørende kvalifiseringskampen.

– Det er veldig spesielt at vi ikke ser dem fra november til mars. Det er nesten et halvt år uten at vi har møtt hverandre, sier Per Joar Hansen til NRK.

SIST GANG: EM-kvalifiseringskampen mot Malta i midten av november var sist gang landslagsgutta var samlet. Fem måneder senere venter Serbia på Ullevaal. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Og når spillere og støtteapparat endelig samles igjen, har de bare snaue fire dager sammen før Serbia står på motsatt banehalvdel på Ullevaal.

– Det sier seg selv at tida er veldig knapp. Vi tror at en runde nå kan så noen tanker som vi kan ta med oss inn mot mars, og gjøre oss litt ekstra forberedt til kampen, forteller Hansen.

Europa-turné

Derfor legger assistenten nå ut på en nesten to måneder lang reise rundt i Europa. For å rekke samtlige spillere, blir det ikke mer tid hjemme enn til å bytte koffert.

EUROPA-TURNÉ: Disse 17 spillerne er alle på reiseplanen til Per Joar Hansen i tiden frem til Serbia-kampen 26. mars.

Før vi skriver 10. mars i kalenderen kan Per Joar Hansen ha lagt bak seg minst 20 585 kilometer i fly. Men i fotballens verden må man legge flyskammen til side, ifølge nordlendingen.

– Man må bare ha meg tilgitt. Jeg får prøve å sykle mye når jeg er hjemme for å veie opp litt i hvert fall. Men skal man komme seg rundt i verden, med spillere på mange ulike plasser, hadde det tatt tid med andre fremkomstmiddel. Så det får vi nesten bare leve med, sier Hansen.

I møtet med spillerne har assistenten med seg en 20 minutters presentasjon av Serbias styrker og svakheter.

– Vi presenterer det vi har av informasjon rundt Serbia og diskuterer hvilke arbeidsoppgaver vi føler spilleren må ha ekstra fokus på inn mot mars, forteller nordlendingen om besøkene.

Landslagssjef Lars Lagerbäck bekrefter at det er første gang de deler ut informasjon om motstanderen før spillerne lander i Oslo.

– På en normal samling pleier vi å ha en gjennomgang på 30–40 minutter om motstanderen, og ytterligere en kort presentasjon om dødballene deres. Men denne gangen ville vi gjøre noe ekstra på grunn av den korte tiden vi har til forberedelser før kampen, sier Lagerbäck til NRK.

MOTSTANDER: Per Joar Hansen har med seg grundige analyser av disse spillerne på besøk til de norske fotballgutta. 250 klipp har blitt en 20 minutters presentasjon. Foto: Andrej Isakovic / AFP

Hektisk klubbhverdag

De fleste av landslagsspillerne som har adresse utenfor Norges grenser, har en hektisk hverdag i perioden frem til mars. Et tettpakket kampprogram gir ikke mye rom til refleksjoner om serbiske styrker og svakheter.

– Det er det som er litt av utfordringa. De spiller så mye kamper i det daglige at de har fullt opp med det som skjer i klubben sin. Men vi tror at med disse besøkene får vi sådd noen Serbia-tanker som ligger litt i det ubevisste som blir lettere å ta fram på samling.

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein innrømmer at det er lite tid i klubbhverdagen som blir brukt til å tenke på neste landslagssamling.

– Men det er klart, ser jeg en kamp eller spiller en kamp med en serber på laget, er det greit å legge merke til noen småting som eventuelt kan hjelpe oss. Det sier Jarstein til NRK på telefon fra Berlin.

Jarstein er en av spillerne på reiseplanen til Hansen og tror besøkene fra «Perry» kan bli en fordel i kvalifiseringskampen mot Serbia.

FORDEL: Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein mener at besøkene fra Per Joar Hansen kan bli en fordel for Norge i Serbia-kampen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– At han viser ansikt og slår av en prat med spillerne før samling tror jeg bare vil være veldig positivt.

Og der landslagsledelsen frykter den korte stunden spillerne har sammen før den avgjørende kvalifiseringskampen, snur Hertha Berlin-sisteskansen på situasjonen.

– Vi får mest sannsynlig bare to treninger sammen, men kanskje det er greit å ha en kort samling før vi går rett i kamp? Da blir vi ikke gående så lenge å vente. Det tror jeg er greit. Vi kjenner hverandre godt nå og vi vet hva vi skal gjøre.

– Jeg tror ingen kommer til å ha problemer med å være motiverte og klare til den kampen uansett, slår Jarstein fast.

Men i tiden frem til landslaget møtes igjen 22. mars er oddsen høy for at du treffer Per Joar Hansen på en internasjonal flyplass. Heldigvis for den Stjørdal-bosatte assistenten har 54-åringen kort vei hjem fra lufthavnen på Værnes.