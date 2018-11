Reinkind tvinges til å velge mellom proffliv og NHH-studier

– Det er veldig kjipt hvis alt skal gå i vasken, og jeg sitter igjen med ingenting, sier Reinkind.

Ved siden av en suksessfull håndballkarriere, har Reinkind studert økonomi ved NHH i Bergen.

Kiel-spilleren har brukt fire og et halvt år på å fullføre tre studieår av den femårige utdanningen han startet på.

Det ville gitt ham en bachelorgrad ved en annen utdanningsinstitusjon, men på NHH er det et femårig masterstudium, og derfor vil han stå uten grad hvis han må gi seg.

– Beskjeden er at de har hatt det oppe til vurdering, og kommet frem til at de (NHH) ikke ønsket å tilrettelegge noe til de siste to årene av masterutdannelsen, sier Reinkind.

Krever tilstedeværelse

I 2016 fikk Reinkind og to andre idrettsutøvere et vedtak om tilrettelegging ved skolen som følge av en forespeilet samarbeidsavtale mellom Olympiatoppen og Norges Handelshøyskole.

HJELPER: Karriereveileder Tonje Hinze ved Olympiatoppen. Foto: OLYMPIATOPPEN

Reinkind fikk blant annet skrive gruppeoppgaver på egen hånd, og holde presentasjoner med faglærere via Skype. På eksamen var det treneren som var eksamensvakt.

Da avtalen ble inngått for over to år siden, var Reinkind sikker på at denne løsningen skulle fungere studieløpet ut.

Prorektor for utdanning på NHH, Linda Nøstbakken, forklarer derimot til NRK at selv om man søker seg inn på en femårig utdannelse ved skolen, er det like fullt et formelt skille på de tre første og de to siste årene av studiet.

– Vedtak som er gjort for bachelorstudenter den gangen gjaldt for bachelorstudiet og ikke for hele studiet om du tar en master etterpå, sier Nøstbakken.

Det at Reinkind er bosatt i Tyskland, er heller ikke forenlig med å gå på NHH, forklarer hun.

– Studerer du siviløkonomi er det et fulltidsstudium der vi krever at du er i Bergen, du er med på undervisningsaktivitet og du er på plassen og tar eksamen, sier Nøsbakken, som trekker frem flere utfordringer ved tilretteleggingen.

– Vi så at det må være innenfor det som er rimelig med tilrettelegging. Hvis du er basert i et annet land eller by enn Bergen blir det veldig mye tilrettelegging når vi hele veien har obligatorisk aktiviteter i nesten alle kurs i dag. Det la en veldig stor byrde på faglærerne i veldig mange kurs, sier hun.

– Skolen må vike

Reinkind er klar på at det strenge kravet om tilstedeværelse gjør at studiene ikke lar seg kombinere med toppidrettslivet.

– Det å reise til Bergen og ta del i disse tingene, det går rett og slett ikke. Da må en av delene vike, og da blir det faktisk skolen som må vike i mitt tilfelle, sier Reinkind.

– Selvfølgelig vet jeg at skolen forventer at folk er til stede og gjør sitt når de er på skolen, men når de da først har begynt å tilrettelegge, synes jeg det er synd at de skal stoppe med det. Og i hvert fall før man får gjort seg ferdig med en grad på skolen, sier Reinkind.

Reinkind tror ikke det er faglærerne som har satt ned foten.

– Det var ingen av de lærerne jeg snakket med som var negativ til situasjonen min. Jeg føler det er en avgjørelse fra høyere hold, sier han.

For å løse konflikten har Reinkind tatt kontakt med Olympiatoppen i håp om at de kan komme frem til en løsning med NHH.

Utfordringene ligner på situasjonen til landslagsspiller Kristine Leine, som til slutt valgte å droppe sykepleierstudiet da kravet til praksis ikke lot seg kombinere med landslagsspill.

GA SEG: Kristine Leine hoppet av sykepleierstudie tidligere i høst. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Karriereveileder Tonje Hinze ved Olympiatoppen hjalp Leine og bistår også Reinkind.

Hun forteller til NRK at Olympiatoppen og NHH nå er i dialog om å få på plass samarbeidsavtalen som strandet i 2016.

– Vi har hatt en god prat med tanke på å få på plass en avtale mellom Olympiatoppen og NHH. De skal ta tak i det avtaleutkastet som ble oversendt i 2016, sier Hinze.

Prorektor Nøstebakken forklarer at skolen ikke er konsekvent imot tilrettelegging.

– Men det må være en tilrettelegging som sikrer at vi kan stå inne for det vi tilbyr og at vi ikke legger en urimelig byrde på de faglærerne som er involvert.

Kan få hjelp av Stortinget

Parallelt med Reinkinds utfordringer sluttføres i disse dager et representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning som etter planen skal opp i Stortinget 3. desember.

Forslaget fremmer tre punkter som skal gjøre kombinasjonen lettere for de rundt 550 personene Olympiatoppen definerer som toppidrettsutøvere:

Stortinget ber regjeringen bidra til at toppidrettsutøvere kan ta utdanning gjennom å utvikle flere tilpassede studietilbud, og legge bedre til rette for deltidsstudenter. Stortinget ber regjeringen åpne for at toppidrettsutøvere og andre med særlig grunn får mulighet til å søke om utdanningsstøtte ut over åtte år. Stortinget ber regjeringen følge opp at utdanningsinstitusjonene (universiteter, høyskoler og fagskoler) utvikler flere og tilpassede studietilbud.

25. oktober var det høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget hvor både NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) og Olympiatoppen presiserte viktigheten av økt tilrettelegging for idrettsutøvere.

– Jeg tror det ville kommet mange utøvere til gode i fasen før de etablerer seg i toppen. Det gir en aksept for at man velger å prioritere idretten mer enn studiene i en periode for å nå de idrettslige målene samtidig som at det er viktig å ta en utdannelse, sier Hinze.

Hun forklarer at Olympiatoppen opplever en misoppfatning i allmennheten om at idrettsutøvere flest tjener mye penger, og derfor ikke har behov for utdanningsstipend.

– Hvis vi forventer at de skal satse alt, og så er det slik at når de er ferdig i toppidretten ikke har noe å falle tilbake på, tror jeg vi på sikt vil se at det er færre som tør å satse og velge toppidrettsveien, sier hun.

I Reinkinds tilfelle er det en oppholdsgrense på to år før han må starte igjen. Fristen til Reinkind er altså våren 2020.

– Det er hele tiden master som har vært målet, og det er derfor jeg ønsket å komme inn på den skolen også, sier håndballspilleren.