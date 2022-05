Regjerende mestere Molde enkelt videre i cupen

16-åring scoret i Lyn-debuten

Lyn tok seg komfortabelt videre til cupens tredje runde, etter 4-0-seier over Ull/Kisa. Miriam Mjåseth skrev seg først opp på scoringslista da hun limte ballen opp i krysset, og Kristin Holmen sørget for at det stod 2-0 til Lyn til pause.

Scoringene lot vente på seg i andre omgang, men etter 75 minutter løsnet det igjen. 16 år gamle Tuva Henriksen var iskald alene med keeper og satte inn 3-0, bare syv minutter etter at hun ble byttet inn og fikk A-lagsdebuten for Lyn. Una Søyland punkterte kampen ti minutter før slutt.

Det ble spilt ti kamper i cupen onsdag, og alle toppserielagene tok seg videre. LSK Kvinner og Brann tok seg begge enkelt videre, begge med 12-0-seiere over henholdsvis Tynset og Loddefjord.

Vålerenga er også klare for tredje runde etter 9-0 mot Fart. Det samme er Røa, som knuste Runar 8-0.

John Arne Riise og Avaldsnes fikk seg også et oppløftende resultat etter blytunge 0-10 for Brann i Toppserien. I cupens 2. runde vant Avaldsnes 3-1 over Viking.