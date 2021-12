Regimekritiker sultestreiker på tredje uken: «Enten gir de meg rettferdighet, eller så dør jeg»

– Han har det ikke noe bra, sier Omar Ibhais til NRK mandag kveld.

Abdullah Ibhais' bror er bosatt i Tyrkia. Han snakker med NRK noen timer etter at han sist hadde kontakt med broren, som søndag ble overført til et fengsel for soning i Doha.

Den tidligere visedirektøren for kommunikasjonsavdelingen til Qatars VM-organisasjon har sittet fengslet siden mandag 15. november.

Samme dag som han skulle møte NRK, møtte politiet opp utenfor boligen hans. «Hva skal jeg gjøre?», var noe av det siste han skal ha spurt spørre broren over telefon før han ble pågrepet utenfor hjemmet som han deler med kona og deres to sønner på to og fem år.

FENGSLET: Abdullah Ibhais venter på den endelige avgjørelsen på ankesaken sin.

Ibhais ble i april dømt til fem år i fengsel etter en rettsprosess som er blitt sterkt kritisert. Han føler seg uskyldig dømt. Ankesaken skulle opp for retten 23. november.

Det er ikke blitt begrunnet hvorfor han ble pågrepet i forkant av rettshøringen.

Overfor broren beskriver han situasjonen som «et helvete på jord». Mandag hadde Ibhais sultestreiket siden han ble pågrepet, forteller Omar Ibhais:

– Han er blitt nektet tilsyn av en doktor for å sjekke helsetilstanden hans.

Qatarske myndigheter er forelagt påstandene i denne artikkelen, men har ikke besvart NRKs henvendelser.

Frykter for helsen

Abdullah Ibhais skal ha mistet rundt 10 kilo kroppsmasse som følge av sultestreiken, ifølge en oppdatering fra familien, som også er formidlet av Business & Human Righs Resource Centre.

Han hevdet overfor broren at de også har tatt fra ham saltet som han blandet i vannet sitt.

– Han hadde fortsatt en grei selvtillit, men han var svak. Han var fast bestemt på å fortsette sultestreiken sin. Jeg frykter for hans helse, men han sa at «enten gir de meg rettferdighet, eller så dør jeg».

VIDEOINTERVJU: Abdullah Ibhais' bror, Omar, under et intervju med NRK. Foto: NRK

Det var i april han ble dømt for misbruk av offentlige midler, korrupsjon, medvirkning til korrupsjon og skade på VM-komiteen. Human Rights Watch (HRW) og Amnesty har rettet sterk kritikk mot rettsprosessen.

– Vårt krav, som HRW, er at qatarske myndigheter enten må legge fram beviser på at han faktisk har opptrådt korrupt, eller så må de frifinne og løslate han umiddelbart, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

AMNESTY: Generalsekretær John Peder Egenæs. Foto: NRK

– Vi har sett dokumentet fra den opprinnelige rettssaken, der finner vi ingen bevis. Det er kun tilståelsen, som han sier er presset fram, som ligger til grunn for en så alvorlig dom som en fem års dom.

Amnesty og HRW tar til orde for at det bør etterforskes om Ibhais ble tvunget til å underskrive en tilståelse da han ble avhørt i november 2019.

– Han er dømt på bakgrunn av en tilståelse han selv hevder har blitt presset ut av ham, og det er gode grunner til å tro at det er sant, sier Egenæs.

Ber om hjelp

Broren sier at han ble flyttet til et nytt fengsel for soning søndag. Der måtte han sove på betonggulvet fordi cellen var overfylt, hevder broren.

– De prøver med vilje å gjøre livet hans hardere og de behandler han veldig dårlig. Det er ikke slik de behandler de andre. De prøver å gjøre et eksempel ut av det. De prøver å knuse moralen hans, sier Omar Ibhais til NRK.

– Vi kan ikke bekrefte soningsforholdene, men vi har også hørt det samme. Vi har egentlig ingen grunn til å tro at det ikke sant, sier Egenæs.

Nå har Abdullah Ibhais bedt om at Amnesty og Human Rights Watch får slippe inn for å besøke ham. Håpet er at det kan bidra til bedre forhold. Men familien er pessimistisk med tanke på utfallet i saken.

– Rettsavgjørelsen skal finne sted 15. desember. Vi har ikke noen høye forventninger om at de vil gi han rettferdighet, sier Omar Ibhais, om avgjørelsen av ankesaken.

Familien sier at de holder qatarske myndigheter, den qatarske VM-organisasjonen og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ansvarlig for situasjonen.

Kaller Fifa for «moralsk konkursbo»

Fifa har så langt overlatt saken til det qatarske rettsvesenet. Nå mener NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt at de må ta grep.

– Fifa er et moralsk konkursbo i alt av diskusjoner rundt deres eget VM i Qatar neste år, men i denne saken er de faktisk nødt til å gå inn og bruke sin innflytelse på arrangørnasjonen – og de må nødvendigvis gjøre det veldig snart.

REAGERER: NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Dessverre viser Fifa ingen vilje til å legge reelt press på Qatar for at Ibhais skal få en rettferdig rettslig prosess og har heller vist seg mer enn villige til ukritisk å akseptere den qatarske PR-versjon av saken.

Fifa er forelagt alle påstandene og den seneste utviklingen i saken.En talsperson skriver via e-post til NRK at de mener Ibhais, slik som alle andre, fortjener en rettferdig rettsprosess.

– Fifa har fulgt og vil fortsette å følge denne saken tett.