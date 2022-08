Refser norsk støtte av russisk sjakkpresident: – Jeg er skuffet

– Det er ingen tvil om at jeg er skuffet over det.

Sjakkspiller og Magnus Carlsen-trener, Peter Heine Nielsen, er dypt bekymret før presidentvalget i det internasjonale sjakkforbundet (Fide) 7. august.

Tidligere i år ble det kjent at den russiske Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj​​ stiller til gjenvalg som den øverste lederen i Fide.

Hvis valget går russerens vei, får han med seg en nordmann på laget. Tidligere president i Norges Sjakkforbund Jøran Aulin-Jansson har nemlig takket ja til å være visepresident for Dvorkovitsj.

Det får danske Heine Nielsen til å riste på hodet. Han er skuffet over valget til nordmannen.

– Jeg synes det er galt av han å gjøre det. Jeg forstår når Jøran sier at det vil være bra for sjakk, men jeg er uenig. Det er a: ting som er større enn sjakk, og b: det er ikke bra for sjakken fordi verden er imot Russland, sier han til NRK.

SKEPTISK: Heine Nielsen ønsker en ny president i FIDE. Foto: Carina Johansen / NTB

Kontroversiell

Heine Nielsens skuffelse bunner ut i Fide-presidentens kontroversielle bakgrunn. 50-åringen fra Moskva hadde i to tiår sentrale stillinger i russisk politikk. Dvorkovitsj var fram til 2018 visestatsminister i Russland under regjeringen til Putin-vennlige Dmitrij Medvedev.

– Det er ikke Dvorkovitsj som person, men det er hans fortid og representasjon av den russiske regjeringen. Han har vært en talsperson for Russland vel flere anledninger på den internasjonale scenen, sier Heine Nielsen.

Sjakkprofilen er klar på at han ikke ønsker at Dvorkovitsj skal bli gjenvalgt, nettopp på grunn av hans fortid og russernes krigføring mot Ukraina.

– Han har gjort at sjakkverdenen er mer Russland-sentrert. Med hva vi vet nå, burde dette bli endret. Det burde ikke være noen bindinger til Russland.

Heine Nielsen stiller som nestleder for den ukrainske Fide-presidentkanditaten Andrii Baryshpolets i det kommende valget.

HILSER: Magnus Carlsen annonserte nylig at han ikke stiller i neste års langsjakk-VM. Dvorkovitsj​​​​​​ har innrømmet at det er et hardt slag for sjakken. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

Skjønner kritikk

– Jeg brukte litt tid på å tenke på det. Det er ikke helt uten kontroverser å stille sammen en russer i disse tider. Etter å ha sjekket med utenriksdepartementet og andre personer som kjente til Russland, bestemte jeg meg for å stille, sier Aulin-Jansson til NRK.

Det var i april den tidligere sjakkpresidenten fikk høre om interessen fra Dvorkovitsj. Etter lengre betenkningstid bestemte han seg for å takke ja til være én av to visepresidenter under russeren. VG omtalte nyheten i mai.

KANDITAT: Aulin-Jansson er befinner seg i disse dager i India før presidentvalget. Foto: Berit Roald / NTB

Aulin-Jansson hyller den nåværende presidenten og begrunner Dvorkovitsj-støtten med at det er det beste for sjakken nå. Samtidig er han klar på at valget ikke har vært lett.

– Jeg tenkte jo selvfølgelig på den grusomme krigen som russerne kjører mot Ukraina nå. Det er jo et tankekors. Jeg kom vel fram til det at det å ofre Fide ikke ville gjøre verden til et bedre sted, for verken ukrainere eller andre.

– Har du forståelse for at folk er kritiske til valget?

– Det har jeg. Absolutt, sier han og legger til:

– Nå sluttet han (Dvorkovitsj) med politikken i 2018 og støtter så absolutt ikke krigen.

DISKUTERER: Dvorkovitsj og Russland-president Vladimir Putin i diskusjon under et møte i Volgograd i 2016. Foto: Alexei Nikolsky / AP

– Mener det er riktig

Dvorkovitsj har tidligere stilt seg kritisk til krigen i Ukraina. «Krig dreper håp og ambisjoner, og stanser eller ødelegger forhold og samhold», har han tidligere uttalt.

Tross uttalelsene, stiller Heine Nielsen seg kritisk til russeren og beslutningen til Aulin-Jansson – som er uenig i kritikken fra dansken.

– Jeg skjønner at Peter er skuffet når han har de meningene han har. Det er helt «fair enough» det. Vi trenger ikke å være enig om alle ting. Jeg liker Peter, og mener han er en av verdens beste trenere. Men politisk er vi nok ikke helt i samme båt, hvert fall ikke i denne saken, sier nordmannen.

– Men du skjønner kritikken?

– Det skjønner jeg. På tross av det, så mener jeg at det likevel er det riktige. Så jeg står for den, svarer han.