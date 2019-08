Det var under den tredje etappen av sykkelrittet Polen rundt at det belgiske stortalentet mistet kontrollen og kjørte inn i en stikkrenne av betong, eller betongkulvert, for tre uker siden. Lotto Soudal-syklisten døde på sykehuset av skadene, og hendelsen preget sykkelmiljøet sterkt.

Like etterpå ble glatt og våt asfalt oppgitt som en mulig årsak til at Bjorg Lambrecht mistet kontrollen.

Men nå har den polske statsadvokaten som leder etterforskningen, Malwina Pawlina-Szendzielorz, konkludert med at uhellet skyldes en kombinasjon av tynne sykkelhjul og en refleksbit i plast som stikker ut av asfalten.

– Det er tragisk ironi at en refleks i asfalten som er ment til å redde liv, i dette tilfellet tok et liv, sier hun til Polsk Telegrambyrå, PAP.

Norsk rytter viktig brikke i etterforskningen

Tragedien skjedde fem mil før mål i den polske bygden Belk på en nyasfaltert vei. Det var ti centimeter brede refleksbrikker som stakk 1,8 centimeter ut av asfalten både på midtlinjen og på sidelinjene.

Norske Carl Fredrik Hagen, som var lagkamerat med Lambrecht i Lotto-Soudal, syklet sammen med belgieren da ulykken skjedde. Han har vært en viktig brikke i etterforskningen av Lambrechts død og har sammen med en annen rytter fortalt at han så lagkameraten treffe refleksbiten før han kjørte ut av veien.

TETT PÅ ULYKKEN: Norske Carl Fredrik Hagen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Det som skjedde var at forhjulet traff en liten refleksbit og så var jo Bjorg veldig lett i kroppen og liten av vekst, så han fikk da en type rekyl fra forhjulet og styret som gjorde at han mistet kontrollen og kjørte ut i grøfta, sier Hagen til NRK.

Hagen forteller videre at det er vanlig med slike refleksbiter i veien når de sykler ritt i utlandet, og at det vanligvis ikke skaper trøbbel for rytterne. Men Lambrecht skulle bytte fra den ene siden av veien til den andre, og da tror Hagen at han fikk feil vinkel på forhjulet slik at han mistet kontrollen i høy fart.

– Han var bare fryktelig uheldig. Jeg har aldri hørt om noen ulykker ved at en rytter har truffet en refleksbit på et rett strekke før.

FULLSATT KIRKE: 500 mennesker skal ha kommet for å ta farvel med den belgiske rytteren. Foto: POOL / Reuters

– Kjører for Bjorg hver eneste dag

Den fjerde etappen av Polen rundt ble nøytralisert, og rytterne trillet gjennom de 133 kilometerne for å vise sin respekt til Lambrecht og hans familie og venner. I begravelsen til 22-åringen uken etterpå, kom det rundt 500 mennesker for å ta farvel på sykkeltalentet.

– De første dagene var det et helt forferdelig sjokk og vi var veldig veldig triste. Og det setter jo en støkk i hele laget og er en sorgprosess som man må gjennom, sier Hagen.

Nordmannen er nå i Spania og deltar i sykkelrittet Vuelta a España med resten av Lotto-Soudal.

– Stemningen er jo noe helt annet nå enn den var i Polen. Nå har vi på en måte begynt å finne plass til det i hjertene våre og prøver å se fremover. Så kjører vi for Bjorg hver eneste dag med og bruker han til inspirasjon til å yte litt ekstra.

Fabio Jakobsen kom seirende ut av dagens etappe, rittets fjerde, etter målfoto. Edvald Boasson Hagen ble beste nordmann på åttendeplass. Carl Fredrik Hagen endte på 42. plass.