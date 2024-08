Reddet Manchester United i drømmedebut: – For et øyeblikk

– Makan til debut. Makan til første minutter i sin opptreden. For et øyeblikk for Zirkzee, sier Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Manchester United sin 100. sesong i den engelske toppdivisjonen så lenge ut til å ende med et skuffende uavgjort.

Men rett før slutt dukket nysigneringen til hjemmelaget Joshua Zirkzee opp å pirket ballen med tåa inn i det lengste hjørnet.

– For et stort øyeblikk for ham. Hans første kamp i Premier League, og så scorer han vinnermålet, sier Gary Neville hos SkySports.

Joshua Zirkzee (23) ankom Manchester United fra italienske Bologna i midten av juli. Han ble hentet for nærmere en halv milliard norske kroner.

Zirkzee hadde ikke spilt et minutt for Manchester-klubben før han kom innpå i det 60. spilleminuttet.

– De er på riktig spor

Med en skuffende 8. plass forrige sesong er det flere eksperter som nå ser et United på bedringens vei.

– Det er nesten helt perfekt. Det er fortjent. Og de viser såpass mye i førsteomgang, at de har tettet igjen bakover, så jeg tror de er på riktig spor, selv om det er tidlig, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter kampen.

Tidligere United-spiller og Sky Sport ekspert, Gary Neville er sikker på at United hadde tapt denne kampen forrige sesong.

– Det er et stort øyeblikk for Manchester United. Fulham hadde noen muligheter på kontringer, men Erik ten Hag bør være en lettet mann – tre poeng her i kveld betyr alt, sa Neville etter kampen.

– Det er pinlig å se på

Like før pause får midtstopper Harry Maguire gult kort for filming da han faller innenfor sekstenmeteren til Fulham.

Det fikk flere i Viaplays studio til å reagere.

– Her er det en stor murvegg av en engelsk midtstopper som går ned. Det er pinlig å se på. Jeg syns ikke om det. Tenk overskriftene hvis det hadde vært Luis Suárez eller en litt eksotisk angrepsspiller. sa Pål André Helland i studio i pausen.

– Hvis du først skal være skuespiller, så kan du ikke være norsk b-skuespiller på 50-tallet. Da må du gjøre det bedre enn det der, la Lars Tjernås til.

Det likte heller ikke tidligere United-spiller og nå Sky Sport ekspert, Gary Neville.

– Å se Harry Maguire filme er litt flaut. Han kaster seg i bakken

Foto: Reuters

Fikk fornyet tillit

Erik ten Hag ble ansatt som manager før 22/23-sesongen. De to første sesongene har vært alt annet enn en dans på roser for nederlenderen.

Han kom på en sterk 3. plass i sin første sesong i Premier League og vant ligacupen.

Forrige sesong endte de på en åttendeplass på tabellen i Premier League. Det er klubbens dårligste plassering i Premier Leagues historie.

Like før FA-cupfinalen hevdet flere britiske medier at ten Hags jobb sto i fare og at han ville være ferdig i klubben uansett utfall.

United slo byrival Manchester City 2–1 og i starten av juli kom kontrabeskjeden.

Manchester United kunne bekrefte at nederlenderen hadde forlenget kontrakten ut sesongen 2026.