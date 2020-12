Etter minitouren i finske Ruka meldte først både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen at de ville droppe verdenscup frem til jul, og tirsdag fulgte hele langrennslaget etter. Også Tour de Ski vurderer de å stå over, med den usikre koronasituasjonen som begrunnelse.

– Det er vanskelig å kritisere et slikt valg, for de bidrar i dugnaden for samfunnet. Men samtidig tenker jeg at i den situasjonen vi er i nå, så må vi prøve og fortsette å gjøre de tingene vi gjør hver dag, men tilpasse oss, sier Erlend Bjøntegaard.

– Da tenker jeg at det er litt skuffende at de ikke kjører hardere på, og krever «det og det og det». Norge er jo viktig for langrennssporten. De beste bør stille, og det bør være mulig å få til, legger han til.

OVERRASKET: Erlend Bjøntegaard mener de beste bør stille til start i verdenscup, Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg begynte å tenke på litt på om det vi gjør er veldig feil. Jeg synes det står stor respekt av det valget de har tatt, for jeg vet hvor hardt de trener for de skirennene, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det virker dramatisk

Skiskytterlandslaget er litt lenger øst i Finland, og i gang med forberedelsene til en ny verdenscuphelg i Kontiolahti. Deretter skal det etter planen være en dobbel konkurranseuke i østerrikske Hochfilzen.

– For min del hadde det vært uaktuelt (å trekke meg) nå, og det synes jeg også skal respekteres, sier lillebror Bø.

– Det virker dramatisk (å stå over). Det har vært det store målet til alle å konkurrere mest mulig. Men langrennsløpere er vant til å stå over diverse ting, mener Tarjei Bø, og påpeker at poengsystemet i skiskyting er annerledes enn i langrenn.

Men flere av skiskytterne tenker over signaleffekten, og at de kan bli oppfattet som politisk ukorrekte.

– Jeg tror det kan være lett å se ned på oss når vi velger å fortsette når langrenn tar et veldig klart standpunkt, erkjenner Thingnes Bø.

– Ja, det er ingen tvil om at sånn det er blitt sagt hele tiden, at idretten er uviktig oppe i en pandemi og alt sånn. Og det er vi de første til å innrømme og være ærlige på. Samtidig er jo dette jobben vår, og man prøver å få verden til å fungere så nære normalen som mulig, sier Ingrid Tandrevold.

TRYGG: – Jeg tror ingen av oss er egoister som vil gjennomføre for enhver pris, sier Ingrid Tandrevold Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

– Gjort det annerledes

Langrennslandslaget sier de ikke føler at det er trygt å delta med tanke på smitte, og fikk det inntrykket forsterket etter åpningshelgen der blant annet en utøver med en positiv test fikk bevege seg fritt. I motsetning til Det internasjonale Skiforbundet (FIS) så bruker ikke Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) hurtigtester. IBU har også valgt å kun ha to verdenscupdestinasjoner før jul.

Og selv om en rekke skiskytternasjoner er rammet av smitte, føler Norge seg trygge – spesielt etter at de tok grep og skaffet egen kokk for å slippe matsalen på hotellet. Der bor de også på enerom, og sosial omgang er utelukket.

– Det som gjelder for folk flest nå, er jo å være hjemme. Akkurat det bryter vi heftig ved å reise rundt, men jeg føler at det vi gjør nå forsvarer å reise, mener Thingnes Bø.

– Vi har en løpende vurdering på hvordan situasjonen er, og sånn det er her nå er vi tilfreds med smittevern og lignende. Alt er lagt til rette her, sier sportssjef Per Arne Botnan.

– Har du inntrykk av at IBU har gjort en bedre jobb enn FIS?

– De har i hvert fall gjort det annerledes.

Flere konkurrerer videre

Det er ikke bare skiskytterne som har bestemt seg for å konkurrere videre. Kombinertløperne og alpinistene skal også delta i verdenscup, og hopperne er allerede på plass i Russland – fordi Norges Skiforbund lar hver enkel gren avgjøre egen situasjon.

DRO TIL RUSSLAND: Halvor Egner Granerud og hopplandslaget. Foto: EMMI KORHONEN / AFP

– Vi respekterer avgjørelsen langrenn har tatt, men vi hadde ikke samme inntrykk i Ruka: at det ikke var trygt, forteller landslagssjef i hopp, Alexander Stöckl, som sier han føler seg minst like trygg på tur som han gjør i Norge.

– Vi driver dessuten ikke med utholdenhetsidrett, og det vil mest sannsynlig ikke ha like mye å si for videre karriere om man blir smittet, legger han til.