Real Madrid-sjefen sparket – fikk 139 dager i jobben

Først fikk han sparken som landslagstrener for Spania bare to dager før første VM-kamp mot Portugal.

Nå er hans dager talte som Real Madrid-trener.

Det er de liljehvite som bekrefter det i en pressemelding.

– Styret i Real Madrid har besluttet å terminere kontrakten til trener Julen Lopetegui, innleder klubben.

– Denne beslutningen, vedtatt på høyeste hold, tar sikte på å forandre dynamikken til laget mens alle våre sesongmål fortsatt er mulig å oppnå, heter det i en uttalelse fra klubben, gjengitt av NTB.

Styret i Real Madrid var samlet mandag kveld, og det kom tidlig rapporter om at fremtiden til den nyansatte treneren ville avgjøres i kveld.

Nå er det klart at Santiago Solari, som herjet på midtbanen for de hvitkledde i en årrekke, tar over treneransvaret midlertidig.

STEPPER INN: Santiago Solari (til venstre for Ronaldinho) leder sin første Real Madrid-trening tirsdag. Foto: JASPER JUINEN / Ap

En av flere med kort opphold som Real Madrid-sjef

Sparkingen var ventet etter at Real Madrid ble ydmyket hele 1–5 i El Clásico på Camp Nou søndag.

Dermed går han inn på en lite hyggelig liste over trenere som bare var en svipptur innom Real Madrid:

Legenden Alfredo Di Stéfano fikk 120 dager i 1991/92.

Vicente del Bosque fikk 115 dager i sin periode i 1994.

Arsenio Iglesias fikk 125 dager i 1996.

Mariano García Remón fikk 118 dager i 2004.

José Antonio Camacho fikk 22 dager i 1998, samme mann fikk 118 dager i 2004.

De hvitkledde står med skrale 14 av 30 mulige poeng etter ti serierunder. Det er deres svakeste poengfangst siden 2001.

– Alt er mulig å snu. Det er lenge igjen av sesongen og jeg har tiltro til stallen. Jeg føler at jeg har styrken til å fortsette å lede denne gruppen, sa Lopetegui til Marca etter fadesen mot Barcelona.

Men El Clásico, sammen med den svake sesongstarten, førte til at det ble et kort opphold som sjef for Los Blancos for 52 år gamle Lopetegui.