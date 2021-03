Reaksjonene hagler mot sykkelsponsor som snakket ned likelønn: – Helt urimelig

– Jeg har aldri hørt om ham og undrer meg over at noen, med eller uten kjennskap til sykkelsporten, kan mene at det finnes noe som heter «for rask» utvikling i likestillingsspørsmålet, sier proffsyklist Line Marie Gulliksen til NRK.

– Det burde aldri vært gjort en forskjell i utgangspunktet. Hans uttalelser bekrefter bare at det er et holdningsproblem i sykkelsporten, i den grad han er representativ for sporten, legger hun til.

Hun får støtte av Roy Henry Moberg, rittdirektør for Ladies Tour of Norway.

– Jeg må si at jeg har vanskelig for å ta det seriøst, sier den tidligere syklisten og sykkellederen.

– Ikke forenelig med et moderne kvinnesyn

Mandag ble det offentliggjort at Coop inngikk et samarbeid med sykkellaget Hitec og at like vilkår var et av ankepunktene til Coop.

Det fikk Gerry Helders til å reagere kraftig gjennom et innlegg på Facebook. Han er på sponsorsiden for det spanske kontinentalkvinnelaget Massi-Tactic.

I et intervju med NRK sa han blant annet at de kvinnelige utøverne ikke trente nok eller presterte godt nok for å forsvare like vilkår som herrene, samt at ekstra penger ville gjøre dem late.

Les saken her: Sykkelsponsor hardt ut mot likelønn: – Trenger ikke kaste penger ut av vinduet

PROFFSYKLIST: Line Marie Gulliksen sykler for Andy Schleck Cycles-Immo Losch og det norske sykkellandslaget. Foto: Anton Vos

– Som sponsor for et kvinnelig sykkellag, burde han vite bedre enn å komme med slike uttalelser, sier Gulliksen.

Moberg er ikke spesielt begeistret over at kvinner sykler med logoen hans på drakten.

– Det er veldig uheldig. Jeg syns ikke at folk med holdninger som ham har noe på draktene å gjøre. Vi lever i 2021, og de holdningene han fremmer mener jeg ikke er forenelig med et moderne kvinnesyn.

Les Helders' svar nederst i saken.

– Hvis han ønsker å være en del av kvinnesykling, vil jeg oppfordre ham til å dra i riktig retning, legger Moberg til.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Faller på sin egen urimelighet

Deler av Helders' kritikk går på at de norske kvinnesyklistene ikke trener nok, eller leverer gode nok sportslige resultater, samt at de ekstra pengene kan føre til latskap.

Både Gulliksen og Moberg reagerer på synspunktene til sykkelsponsoren.

ENGASJERT: Roy Moberg er også far til proffsyklist Emilie Moberg. Foto: Gunnar Paulsen

– Det er jo historieløst det han skriver. Hitec har levert i verdenstoppen i mange år, og norske ryttere som har kjørt for dem har ca. 30 UCI-seirer de siste ti årene og 20 topp-ti-plasseringer i World Tour i samme periode, sier Moberg.

– Påstanden om at kvinnelige syklister trener mindre enn herrene er meg kjent ren løgn, sier Gulliksen som legger til at det kan finnes individuelle forskjeller.

Moberg fnyser av Helders' uttalelser.

– Jeg vet at flere av jentene trener over tusen timer i året, og for de fleste av dem er dette ved siden av jobb eller studier.

Han legger til at pengene ikke vil endre arbeidsmoralen til det verre, og at kvinnene, i likhet herrene, vet at det kun er beinhard jobbing som kan føre dem til toppen.

Utviklingsarenaen som mangler

Gulliksen forteller at lønnsgapet bare er én av flere ting som bidrar til ulikhet mellom kjønnene, og presiserer at det sentrale i diskusjonen dreier seg om muligheten til å kunne bedrive idretten under samme premisser.

Hun trekker frem mangelen på et etablert u23-nivå for kvinner i Norge og internasjonalt som en klar problemstilling.

Der herrene kan ta steget fra junior, til u23, så til senior, mangler kvinnene den samme utviklingsarenaen flere klubb- og landslag kan tilby herrene.

– Jeg opplever at vi mister mange som potensielt kan være veldig lovende, sier hun.

Gulliksen forteller videre at det å satse som kvinnelig utøver under og etter videregående stort sett er et tapsprosjekt.

– Ser vi på Hitec-laget nå består det nesten utelukkende av utøvere i denne gruppen. Seniorer som ikke har fått den samme muligheten til utvikling som herrene, supplerer Moberg.

– Flere er førstegangsseniorer og er bare 19 år. Man kan ikke forvente at de skal levere på World Tour-nivå. De trenger støtte til å utvikle seg, ikke nedlatende kommentarer om latskap.

Forventet reaksjoner

– Selvfølgelig kommer det reaksjoner, og det syns jeg er fantastisk. Det var faktisk meningen å skape en diskusjon, sier Helders når han blir presentert kritikken.

SYKKELSPONSOR: Garry Helders. Foto: Privat

– Jeg er ganske provoserende, men samtidig liker mange at jeg er frittalende. Mange sier det er forfriskende.

Videre forteller han at han tåler kritikken, men at han skulle ønsket at den var mer saklig.

– Selvfølgelig hadde jeg ønsket at de går mer på ballen enn på meg, men det tåler jeg.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Massi-Tactic, laget Helders er med og sponser.