– Vær så snill, respektive turneringer, sørg for at dette tullet aldri skjer igjen, skriver Novak Djokovic på X.

Serberen er en av mange stjerner som har tatt til tastaturet og publisert meldinger på X etter det absurde poenget som avgjorde kampen mellom Jack Draper og Felix Auger-Aliassime i Cincinnati Open.

– Jeg tror aldri jeg har sett et slikt skudd, skriver en sjokkert Stefanos Tsitsipas på X.

VANT: Jack Draper. Foto: Susan Mullane / Reuters

På stillingen 5–4 til Jack Draper, i det tredje settet, mottok briten en retur midt på banen. Han svarte med en forsiktig lobb som traff nettkanten før den spratt inn på Auger-Aliassime sin side.

Med dette slaget vant altså Draper kampen og sikret seg en plass i kvartfinalen.

Flere minutter lang krangel

TV-reprisen viser imidlertid at slaget aldri skulle vært godkjent. Etter at ballen traff racketen til Draper gikk ballen via banen og over nettet, noe dommer Greg Allensworth ikke fikk med seg.

Motstander Auger-Aliassime kikket forvirret rundt seg med et nervøst smil da dommeren godkjente poenget. Canadieren så umiddelbart at ballen hadde truffet bakken først.

I flere minutter etter at kampen var avgjort pågikk en opphetet diskusjon mellom spillerne og dommeren, hvor Auger-Aliassime på et tidspunkt utbrøt:

– Dette poenget kommer til å være overalt, og det kommer til å se latterlig ut. Det kommer til å bli helt sykt.

FULL DISKUSJON: Felix Auger-Aliassime var mektig irritert på dommeren etter at han godkjente poenget. Her er han i diskusjon med Draper. Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP

Auger-Aliassime fikk helt rett i sin spådom. Klippet har gått viralt denne helgen og blitt omtalt verden over.

«Den mest kontroversielle matchballen noensinne. Hva var det som akkurat skjedde?», skriver Tennis TV X.

Djokovic med reprise-bønn

Christer Francke, tennisekspert i Discovery, forteller at situasjonen får så mye oppmerksomhet fordi Draper faktisk vant kampen på noe som i utgangspunktet er et ulovlig slag.

– Det er som å dømme en ball i mål – i fotball – som ikke er inne. Greit nok at dette kun er én ball, men det var matchball i en ganske jevn kamp, sier Francke til NRK.

I tillegg til stjerner som Nick Kyrgios og Stefanos Tsitsipas, reagerer altså den ferske OL-vinneren Djokovic sterkt på det som skjedde. Han krever endring fra tennistoppene.

REAGERER: Novak Djokovic kommer med en bønn til tennistoppene etter den kontroversielle matchballen. Foto: Manu Fernandez / AP

– Det er pinlig at vi ikke har videoreprise av sånne situasjoner på banen. Det som er enda mer latterlig er at vi ikke har en regel som ville tillatt dommerne å gjøre om på sin opprinnelige avgjørelse basert på en videoanalyse som skjer «off-court», skriver stjernen og fortsetter:

– Alle som ser dette på TV, ser hva som skjedde på reprisen, men likevel så får ikke spillerne på banen vite hva som skjedde.

Christer Francke er ikke helt enig i at tennis har behov for VAR.

– Det der skjer så sjelden – at man ikke får med seg sånne ting. Jeg tror ikke det er noe vits, sier Francke.

Jack Draper tok seg altså videre til kvartfinalen i USA. Der tapte han mot danske Holger Rune.