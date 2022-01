Reagerte kraftig etter EM-diskvalifikasjon: – Ganske latterlig

– Det er ingen tjuvstart, slår Lorentzen fast overfor TV3.

TV-bildene viste at han hadde en liten bevegelse i venstrefoten like før startskuddet gikk. Han sier han skulle vært den første som innrømmet det dersom han begikk en feil, men er krystallklar på at det ikke var tilfelle.

MÅTTE SE PÅ: Håvard Lorentzen fikk ikke sjansen til å kjempe om medalje på 500 meter. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

– Det er ingen som står i ro som en statue på 500 meter. Det er det ikke, sier Lorentzen etter å ha sett starten i reprise.

– Latterlig

Han var ikke nevneverdig fornøyd med Berri de Jonge i dommerstolen.

– Han tar fra meg muligheten til å kjempe om medaljene. Det var ikke noe avskrekkende høyt nivå på det som ble gått i dag, sier Lorentzen.

Han slakter egen EM-innsats indiviuelt. Men irriterer seg over at viktig konkurransetrening går tapt.

– Det er siste ordentlige konkurransen (før OL). Vi skal gå testløp der borte. Men det er ganske latterlig.

NRK har forsøkt å innhente kommentar fra Det internasjonale skøyteforbundet (ISU), men har foreløpig ikke fått svar.

Fikk motbør – og støtte

– Slik jeg så bildene i sakte film er det bevegelse nok til å diske. Jeg mener avgjørelsen er riktig, sier tidligere sprintverdensmester og tidligere NRK-kommentator Even Wetten.

– Vi har sett løpere få gå uten å bli dømt for feilstart på grovere feil enn Lorentzen sin i dag. Men det hjelper lite når dommeren her følger regelboken. Trist og brutalt, men jeg har sett regelboken bli brutt av dommere før. Det er mye verre, sier Wetten.

TV3-ekspert Ida Njåtun mener derimot at Lorentzen har grunn til å føle seg snytt.

– Jeg skjønner det kjempegodt. Man ser så mange starter der løperne er i bevegelse. Alle løpere er litt i bevegelse, så den der var urettferdig.

Søndag er det nøyaktig fem uker til han skal forsøke å forsvare OL-gullet fra Pyeongchang i 2018. Han drar fra EM med en sølvmedalje fra lagsprinten, men mener den individuelle innsatsen var omtrent så dårlig som den får blitt.

Bergenseren endte som nummer åtte på 1000 meter.

Seks norske medaljer

Det norske skøytelandslaget avslutter EM i Heerenveen med tre sølv- og tre bronsemedaljer.

Julie Nistad Sampsonsen, Martine Risrud og Ane By Farstad innledet mesterskapet med bronse på lagsprinten. Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen tok sølv på lagtempo.

Lørdag ble det ny, norsk sølvmedalje på herrenes lagsprint med Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Lorentzen. TV3s studioekspert Hege Bøkko trakk frem Engebråtens individuelle bronsemedalje på 5000 meter som mesterskapets norske høydepunkt. Resultatet sikret ham en plass i OL på bekostning av Lunde Pedersen.

LEVERTE VARENE: Allan Dahl Johansson (t.v.) og Hallgeir Engebråten tok individuelle bronsemedaljer på henholdsvis 1500 meter og 5000 meter. Sammen tok de sølv på lagtempo. Foto: VINCENT JANNINK / AFP

Marit Fjelanger Bøhm, Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen sikret for en glitrende start på søndagen da de tok sølv på lagtempoen. Dahl Johansson doblet antallet individuelle medaljer da han sikret bronsen på 1500 meter.