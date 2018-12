Reagerer på TV-filming under EM-kamp: – Herregud!

– Oi! Nei, gudameg, utbryter Norges kaptein, Stine Bredal Oftedal, når NRK viser henne bilder fra den første timeouten mot Tsjekkia mandag.

Hun er ikke den eneste på laget som reagerer over utsnittet som ble valgt av det franske TV-teamet, som filmet kampen.

– Å herregud. Det må jeg si er veldig dårlig filming, sier Veronica Kristiansen.

TETT PÅ: TV-fotografene klarte ikke å filme timeoutene til Norge skikkelig. Foto: Skjermdump TV3

– Det var litt voldsomt, mener Emilie Hegh Arntzen.

I flere sekunder ble det filmet nedenfra og opp, inn i ringen hvor det norske laget snakket sammen under timeouten etter drøye 14 minutter.

– Det var ikke så veldig heldige bilder. Det hadde vært fint å få ansiktet i hvert fall, slår Malin Aune fast.

Har klaget

Samtlige spillere ler også litt av det hele, men legger ikke skjul på at de synes det er unødvendig at slike bilder skal havne på skjermen til flere millioner mennesker som ser på i Europa – og til de som så kampen på TV3 i Norge.

– Film lenger opp og ha fokus på det som skjer i ringen og på banen. Det er jo viktig både for oss og de som ser på at de får gode bilder og god underholdning, poengterer Kristiansen, og får støtte av Oftedal.

– Produksjonen er selvfølgelig veldig viktig. Jeg håper det er beskjeder som kommer til dem så de får justert seg.

LAGVENNINNER: Veronica Kristiansen (t.v.) og Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Og beskjeden er blitt tatt videre. For Nordic Entertainment Group (NENT), som har TV-rettighetene i Norge, la godt merke til bildene som ble sendt – og likte det dårlig.

– Dette er ikke bilder vi har ansvaret for. Vi har kun vårt eget studio på arenaen. EHF og selskapet Infront har ansvaret for produksjonen. Vi har tatt kontakt med dem og sagt at dette ikke er akseptabelt, for vi reagerte på dette under sendingen, sier redaktør for EM-sendingene, Andreas Toft.

– Norge «klynger seg sammen»

Det er Det europeiske håndballforbundet (EHF) som sammen med Infront har hovedansvaret for TV-produksjonen. De bekrefter at den norske TV-kanalen har tatt kontakt.

– Det er oppgaven til vertenes kringkaster å filme lagenes timeouter, og de bestemte seg, fordi det norske laget «klynger seg sammen» og gjør det vanskelig å filme laget, for å bruke denne kameravinkelen, forklarer kommunikasjonssjef i EHF, JJ Rowland, i en e-post til NRK.

– Infronts produksjonsteam jobber tett med rettighetshavere for å produsere de beste bildene fra mesterskapet, og har notert seg beskjeden. De vil tilpasse sin tilnærming i de neste kampene, fortsetter han.

Oftedal har forståelse for at det kan være vanskelig for fotografene på banen.

– Det kan hende det er litt vår egen skyld at vi står litt tett så kamera ikke kommer seg inn, så kanskje vi må passe på det, for vi trenger ikke å få de bildene der, forteller kaptein Oftedal.