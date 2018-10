Reagerer på Tryvann-planer: – Bortkastet

– Det er nitrist å se at den forsvinner. Det ble jobbet i mange år for å få det til. Det er et unikt prosjekt, og den er det eneste av sitt slag i Europa. Da er det veldig synd at den bare forsvinner over natten, sier X Games-sjef Henning Andersen.

Andersen er en av pionerene innen snøbrett i Norge og var også daglig leder i snøbrett-VM i Oslo 2012, som ble arrangert på Tryvann.

Han er en av flere som reagerer på at halfpipen i Oslo mest sannsynlig byttes ut med et big air-hopp.

Hvert år siden 2014 har snøbrettforbundet og skiforbundet søkt Oslo kommune om midler til drift av halfpipen.

I år er imidlertid søknaden endret. Nå ønsker man midler til et nytt prosjekt der planene blant annet er å sette opp et big air-hopp av internasjonal standard, en raillinje og en quarterpipe.

Det skal stemmes over saken senere i høst.

– Bortkastet

Andersen frykter at norske utøvere nå mister et breddetilbud til fordel for det han mener er et rent elitetilbud.

– Det er big air i god størrelse i både Hemsedal, Trysil og Hafjell. Det er uforståelig for meg hvorfor man skal være nødt til å velge bort noe man har jobbet for i så mange år, og så mange har glede av, kommenterer Andersen.

Snøbrett-ikon og tidligere verdensmester i halfpipe, Terje Håkonsen, mener det burde være plass til både en superpipe og et big air-hopp.

– Det er veldig synd. Det er så få av dem som er på denne størrelsen og som er så bra. Det var jo for at man skal kunne satse på pipe i Norge at man bygde et slikt nasjonalanlegg. Jeg tror det er plass til begge, et hopp kan jo være hvor som helst. Å legge det opp på en halfpipe er litt bortkastet, sier han.

Vil ha superpipen tilbake på sikt

Håkonsen får også støtte av NRKs ekspertkommentator Jonas Greve.

– Det jeg synes er synd er at det går på bekostning av Norges siste og eneste superpipe. Det er et anlegg i verdensklasse, og et anlegg som kreves for å bli god i en OL-disiplin, sier Greve og legger til:

– Den langsiktige konsekvensen er at rekrutteringen til halfpipekjøring i Norge elimineres.

Det er imidlertid ikke Mikkel Berg enig i. Han er medlem av søknadsprosessen for Norges Skiforbund.

– Vi deler ikke den oppfatningen. Denne konstruksjonen er ikke ment å erstatte superpipen på permanent grunnlag. På kort sikt er det langt større behov i Oslo-området for en big air enn det er for en halfpipe, mener Berg.

– Det betyr langt mer for rekrutteringen og bruken av anlegget, så i valget mellom to goder, har vi valgt å gå for big air, sier Berg.

Samtidig påpeker han at det blant annet skal bygges to hopp med forskjellig vanskelighetsgrad.

– Vår felles ambisjon er å tilbakeføre superpipen så fort det lar seg gjøre, sier Berg.