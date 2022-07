Reagerer på svak motstand før EM: – Det har gitt en falsk trygghet

Siden 15. juni 2021 har Norge spilt 13 landskamper. Det høyest rangerte laget Norge har møtt er Danmark, som er rangert som nummer 15 i verden.

Norge er rangert som nummer 11, og har ikke møtt en eneste motstander som er bedre enn seg på nesten ett år.

– Jeg mener det har gitt en falsk trygghet. De fleste kampene i kvalifiseringene gir oss ingenting, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp om Norges oppkjøring til mesterskapet.

FALSK TRYGGHET: NRKs ekspert Carl-Erik Torp hadde visste ikke hvordan Norge lå an før kampen mot England. Foto: n24593

Svake mot god motstand

Før ydmykelsen mot England var Torp tydelig på at det var umulig å vite hvor Norge stod, fordi de ikke har møtt god motstand siden juni i fjor.

Da tapte Norge 7-0 mot Nederland, 1-0 mot Sverige og 3-1 mot Tyskland

– Vi har lenge slitt mot de gode nasjonene. Vi var langt bak både Nederland, Sverige og Tyskland i fjor. Det er lenge siden vi har hatt en god opplevelse mot god motstand, sier Torp.

Han får støtte av sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg.

– Skal man yppe seg mot de beste så krever det noe helt annet enn når man møter lag man dominerer mot, og det får man ikke gjenskapt på treningsfeltet, sier Berg.

– EM er beinhardt

I løpet av det siste året har Norge spilt åtte kvalifiseringskamper mot svak motstand, og fem treningskamper. Tre av dem var i Algarve Cup, hvor Norge møtte Italia og Portugal.

– Det er alltid det som er utfordringen med kvalikkampene, man møter mye, mye tøffere motstand i EM. På kvinnesiden er det beinhardt i EM, sa president i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness til NRK før møtet med England.

– Vi har jo de kvalifiseringskampene vi har. De kan vi ikke gjøre så mye med, da møter vi de motstanderne vi har, sier landslagssjef Martin Sjögren.

TV2-ekspert: Mina Finstad Berg. Foto: Julia Marie Naglestad / TV 2

Siden man ikke får gjort noe med hvem man møter i kvalifiseringskampene, mener ekspertene at landslagsledelsen burde jobbet hardere for å finne tøffere motstandere i treningskampene.

– 8-0-tapet burde ha kommet i oppkjøringen. Hadde Norge møtt tøffere motstand og fått en nesestyver før mesterskapet så kunne vi ha justert oss inn mot mesterskapet, sier Torp.

Berg peker på at forsvaret var veldig usikkert før mesterskapet.

– Jeg skulle gjerne ha sett at forsvarsrekka fikk testa seg mot ordentlig motstand. Blakstad er en veldig god spiller, men ikke en rutinert forsvarsspiller. Det visste vi. Tuva Hansen er en god forsvarer, men hun er midtstopper og ikke en høyreback. Vi visste at Maren Mjelde har vært ute lenge. I etterkant skulle jeg ønske forsvaret ble utfordret enda mer før mesterskapet, sier Berg

Prøvde oppskriften fra 2019

Norge møtte New Zealand og Danmark de siste ukene før mesterskapet.

ØNSKER TØFFERE MOTSTAND: Landslagssjef Martin Sjögren legger ikke skjul på at han gjerne skulle ha spilt flere kamper mot bedre motstand. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Vi tok avgjørelsen med å møte New Zealand og Danmark i forberedelsene fordi de var ganske like motstanderne vi hadde inn mot VM i 2019, sier landslagssjefen.

Sjögren ønsker også å spille flere kamper mot bedre lag, og viser til at det er snakk om endringer i kvalifiseringen til mesterskapene.

– Jeg tror alle er klar over at vi trenger å spille mot enda bedre motstand oftere, og det er jo en diskusjon nå med kvalikksystemet for å få flere kamper mot bedre rankede nasjoner.