– De utenlandske her kaller dekket bare for «bouncy, it's very bouncy», eller trampolineeffekt på norsk da.

Det sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om underlaget på Olympiastadion i Roma.

For det hører sjeldenhetene til at to utøvere passerer 18 meter i en trestegskonkurranse. Spanske Jordan Diaz Fortun var bare 11 centimeter fra verdensrekorden i svak motvind.

– Flere i miljøet rundt hopp mener at dekket på EM-arenaen her har vært veldig gunstig, og gjennom det antydet at det er for gunstig, sier Rodal.

Videoen viser Diaz Fortuns superhopp:

Tilløpet sviktet

Normalt er tilløpet til banedekket bygget på asfalt eller betong, men i Roma har de bygget tilløpet på høye pilarer med plater oppå.

Denne konstruksjonen kan sammenlignes med et stillas og det kan gi hopperne en trampolineeffekt.

Det mener Frank Roar Brissach som er trener for lengdehopperen Ingar Bratseth-Kiplesund. Han så med egne øyne hvordan tilløpet sviktet under bena på utøverne.

– Jeg tror det gir fra 20 centimeter og oppover i effekt, sier Brissach.

Han er ikke nødvendigvis negativ til at hopperne og tresteghopperne skal bruke slike tilløp.

– Det blir mer spektakulært, men da burde alle mesterskapsbaner bli slik, avslutter treneren.

EKSTRA HJELP: Frank Roar Brissach trener lengdehopper Ingar Bratseth-Kiplesund. Da han hoppet 7,82 meter, trodde Brissach at den tekniske utførelsen vil være rund 7,50 eller 7,60 meter. Han mener tilløpet gav utøveren hans mange ekstra centimeter. Foto: Lise Åserud / NTB

Verdensrekorden var truet

Da portugisiske Pedro Pichardo brøt 18-metersgrensen tirsdag kveld ble den 29 år gamle verdensrekorden på 18,29 meter et tema blant NRKs friidrettskommentatorer.

– Om den ryker her Vebjørn, på det oppbygde tilløpet der oppe, så får vi lange diskusjoner i bakkant, sa Jann Post.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal fulgte opp:

– Da blir det skriverier i britisk presse. Det er klart at underlaget her på Olympiastadion, det oppbygde underlaget for lengde og tresteg, det har vært futt i. Ordentlig sprett i det. Mange mener det er litt for responsivt dekke.

GUNSTIG: NRKs friidrettsekspert forteller at underlaget beskrives som «bouncy» av mange rundt hoppøvelsene i Roma. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Den legendariske verdensrekorden til Jonathan Edwards, fra 1995, sto i fare da spanske Jordan Diaz Fortun kort tid etter hoppet 18,18 meter.

Det var kun 11 centimeter bak verdensrekorden og tidenes tredje lengste hopp i en trestegskonkurranse.

– Da blir det litt unaturlig

Den norske sølvvinneren Sander Skotheim fikk selv prøve seg på det spretne underlaget under lengdekonkurransen i tikampen.

– Jeg skal ikke klage. Jeg syns det var helt nydelig. Det var litt ekstra sprett på en måte, beskriver han.

JUBELBRØL: Sander Skotheim tok sølv i EM. Foto: NTB

Ifølge Skotheim er det vanligere med den typen underlag på stevner i USA enn i Europa.

– Er det riktig vei å gå?

– Jeg tror det er litt riktig vei å gå, men det skal samtidig ikke bli for mye sprett. Da blir det litt unaturlig.

– Da blir det hvem som treffer best på timingen, ikke hvem som kan hoppe lengst. Det var nok kanskje bitte litt for mye «bounce» her, følte jeg selv, sier den norske EM-helten.

Satsbrettet kan forsvinne

For det er ikke bare i dette mesterskapet at tilløpet har blitt et tema. Både tresteg og lengdehopp kan gjennomgå store endringer de neste sesongene.

Presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet Sebastian Coe er ikke fornøyd med øvelsene slik de holdes i dag.

Han har argumentert med at en tredel av lengdehoppen i VM i fjor ble dømt dødt.

Derfor har det blitt diskutert om hele satsbrettet skal fjernes og erstattes med en såkalt «takeoff zone».

Ved en slik endring antas det at flere hopp blir gyldige og mindre dødtid i konkurransen. Da vil hoppet måles fra satsfoten istedenfor det faste startstreken på hoppbrettet.