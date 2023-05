Reagerer på Roma-oppførsel i finaledrama: – Sjukt å se på

Etter Paulo Dybala-scoring, selvmål og omgjort straffespark måtte det først ekstraomganger til for å skille Roma og Sevilla i Budapest.

Her fortsatte kampen å bølge frem og tilbake, men sjansene svinnet hen i takt med slitne bein.

Dermed måtte det hele avgjøres på straffesparkkonkurranse, hvor Sevilla trakk det lengste strået.

Gianluca Mancini, som stod bak Romas selvmål, fikk en ordentlig marerittkveld da han misset Romas andre straffespark. Da Roger Ibanez fulgte opp med en ny bom, var det ingen vei tilbake for Mourinhos menn.

Gonzalo Montiel bommet først, men han fikk en ny sjanse til å avgjøre da Rui Patrico var for tidlig ute fra streken. På sjanse nummer to gjorde Montiel ingen feil.

Argentineren sikret dermed Sevillas femte Europaliga-tittel på de ti siste sesongene.

AVGJØRELSEN: Her har Gonzalo Montiel akkurat overlistet Roma-keeper Rui Patrico. Foto: AFP

– Sjukt å se på

Sevilla har havnet bakpå også i tidligere finaler, og det samme skjedde onsdag kveld.

Da Paulo Dybala sendte Roma i føringen i det 35. minutt, tok Sevilla grep allerede i pausen. Erik Lamela og Suso kom inn, og sistnevnte satte umiddelbart fart i hvittrøyene.

Ti minutter ut i 2.-omgang ble Sevilla belønnet da et innlegg fra Jesus Navas presset frem et selvmål fra Gianluca Mancini.

Kampen åpnet seg mer og mer opp, og Roma-spillerne brukte nesten enhver anledning til å legge press på dommerteamet. Gang på gang flokket Roma-spillerne seg rundt dommer Anthony Taylor, og Roma-benken hengte seg på.

Det ble en travel kveld for Anthony Taylor og dommerteamet.

I det 65. minutt protesterte Roma igjen voldsomt da Sevillas Ivan Rakitic felte Zeki Celik og fikk gult kort.

– Det er sjukt å se på. Det er meget spesielt å se hvordan Roma holder på i absolutt alle situasjoner, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Mot tampen av 2.-omgang fikk en i Romas støtteapparat gult kort for nye protester. Det samme fikk Sevillas Rafa Mir i 1.-omgang da han protesterte på at 1-0-scoringen ble stående.

– At ikke flere på Roma-benken har fått kort, er egentlig helt utrolig, kommenterte Toft mot slutten av kampen.

NRKs fotballskribent Thore Haugstad er imidlertid ikke overrasket over Roma-oppførselen. Han påpeker at Roma har vist samme takter over lengre tid.

– Det er ganske ekstremt, sier Haugstad.

FREMPÅ: José Mourinho og Roma var raske til å klage på dommeravgjørelsene. Foto: Reuters

– Mourinho er ekstrem på alle detaljer som kan vippe kampen i hans favør. Han tenker ingenting på hva andre tenker – alt handler bare om at han vil vinne, sier Haugstad.

Haugstad tror Mourinho åpenbart har sett en effekt av å legge press på dommerteamet.

– Hver gang dommeren gjør noe mot Roma, må han tåle 4-5 spillere i ansiktet. Han (dommeren) får mindre pes hvis han gir et frispark til ham enn til motstanderen, uten at det var tilfelle i kveld, sier Haugstad.

– Hodemist

Paulo Dybala kjempet mot klokka for å bli spilleklar til finalen, og argentineren skulle «selvsagt» få en av hovedrollene.

Etter 35 minutter ble han spilt gjennom av Gianluca Mancini, og han gjorde ingen feil alene med Bonou. Sevilla-spillerne mente imidlertid at Ivan Rakitic burde hatt frispark da Bryan Cristante tok fra ham ballen noen sekunder tidligere, men målet ble stående.

Det fikk det til å gå en kule varmt hos Sevilla, og da pådro Rafa Mir seg gult kort for protester fra benken.

Mot tampen av ekstraomgangene ble det også ampert mellom benkene da Nemanja Matic ble liggende nede. Da Sevilla reagerte kraftig, stormet Mourinho til for å signalisere at Matic måtte byttes ut.

Det hele endte med en klem – og gult kort til portugiseren.

Uten at det ble siste gang det kokte.

– Det er helt fullstendig hodemist der nede gang på gang på gang, oppsummerte Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Ekspertkollega Lars Tjærnås var heller ikke videre imponert over oppførselen.

– Unnskyld meg, men jeg synes det er ufyselig det som skjer på den benken, sa Tjærnås i studio før straffesparkkonkurransen.

Her ble Roma-spillerne liggende utrøstelige igjen på gresset, mens Sevilla kunne starte feiringen med supporterne.