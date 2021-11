Reagerer på Mourinho-grep: – Ikke mange trenere kunne uttalt seg sånn

Sørloth-scoring reddet poeng

Alexander Sørloth kan bli gull verdt for Norge i skjebnekampene i VM-kvalifiseringen. Torsdag viste han målform i europaligaen for Real Sociedad.

Etter at Sturm Graz hadde tatt ledelsen før pause, utlignet Sørloth i striregnet i San Sebastian etter 55 minutter spill.

Nordmannen kom seg løs i feltet og bredsidet ballen i mål etter en corner. Det er hans andre mål etter utlånet til Real Sociedad. Det første kom i La Liga mot Atlético Madrid.

Kampen endte til slutt 1-1. Det betyr at de er nummer to i gruppen, to poeng bak Monaco.

Sørloth kan bli Norges spisshåp i skjebnekampene mot Latvia og Nederland, ettersom Erling Braut Haaland er uaktuell med skade.