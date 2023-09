Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm feira igjen store triumfar i VM. Samtidig vart historia ei anna for kvinnene i Budapest.

Den einaste norske kvinna som tok seg vidare frå forsøket vart hekkeløpar Line Kloster (34).

– Fleire kvinner kvalifiserer seg til VM, men det er tynnare på toppen, seier sportssjef Erlend Slokvik til NRK.

Resultata i Budapest vart for kvinnene dei svakaste i eit VM sidan 2003.

Reagerer på kvinnesatsing

– Eg synest det er litt diskriminering, så ærleg og breial tør eg å vere, svarer løparen Kristine Eikrem Engeset til NRK på spørsmål om det blir satsa betre på herrane.

34-åringen måtte trekkje seg frå 5000-meteren i VM på grunn av ein skade i foten.

TI KVINNER: Eikrem Engeset (lengst bort) var ein av ti kvinner som vart tekne ut til VM. Talet på kvinner var ein auke frå tidlegare. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Noreg tok fem VM-gull på 80- og 90-talet. Alle vart tekne av kvinner.

No har ingen norske kvinner teke medalje i VM-samanheng på 24 år.

Det siste tiåret har kvinnene også vore langt unna, sjølv om enkelte har hevda seg i EM.

Kvinnemedaljer i friidrett Ekspander/minimer faktaboks VM: 1983: Gull - Grete Waitz (maraton) 1987: Gull - Ingrid Kristiansen (10.000 meter) 1993: Gull - Trine Hattestad (spydkast) 1997: Gull - Hanne Haugland (høyde) 1997: Gull - Trine Hattestad (spyd) 1999: Bronse - Trine Hattestad (spyd) OL: 1984: Sølv - Grete Waitz (maraton) 1996: Bronse - Trine Hattestad (spyd) 2000: Gull - Trine Hattestad (spyd) 2000: Sølv - Kjersti Tysse Plätzer (kappgang) 2008: Sølv - Kjersti Tysse Plätzer (kappgang) EM: 1969: Bronse - Berit Bertehlsen (lengde) 1974: Bronse - Grete Waitz (1500 meter) 1978: Bronse - Grete Waitz (3000 meter) 1982: Bronse - Ingrid Kristiansen (maraton) 1986: Gull - Ingrid Kristiansen (10.000 meter) 1994: Bronse - Mette Bergmann (diskos) 2006: Sølv - Susanne Wigene (10.000 meter) 2012: Sølv - Tonje Angelsen (høyde) 2012: Bronse - Margrethe Renstrøm (lengde) 2016: Bronse - Karoline Bjerkelig Grøvdal (10.000 meter) 2018: Bronse - Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 meter hinder) Kilde: Store norske leksikon

– Eg kjenner at for gutane så lèt ein tvilen komme dei til gode, medan jentene alltid må motbevise litt. Det blir satsa meir på gutane, held Eikrem Engeset fram.

Ho meiner Friidrettsforbundet er svært selektive med kven dei støttar.

Det er no fem kvinner mot 17 menn på landslaget. På rekrutt- og juniorlag er dette ganske likt fordelt.

– Det er fleire døme på at ein sender fleire gutar til meisterskap, men berre sender nokre få jenter. Sånn har det alltid vore litt i Noreg, at gutane blir satsa meir på. Det verkar som dei tek litt tak i det no, at det blir betre, seier Eikrem Engeset.

Fastsette krav

Sportssjef Slokvik påpeikar at dei berre kan sende utøvarar som har innfridd dei internasjonale krava til ein verdsmeisterskap.

– Det blir færre i VM-troppen når det blir færre som held høgt nivå. Når det er like krav for menn og kvinner, blir det også færre jenter på landslaget. Vi bøter på dette med eigne prosjekt med ei viss form for oppfølging for dei som ikkje oppfyller krava til landslagsplass, seier Slokvik.

IKKJE SAMD I KRITIKKEN: Sportssjef Erlend Slokvik meiner fleire medaljar i U23-EM viser at det er positive teikn på kvinnesida. Foto: Anders Engeland

Men etter EM i terrengløp i fjor reagerte fleire kvinner. Då hadde styret fastsett prestasjonskravet til utøvarane.

Til VM i gateløp i haust er det ingen absolutte internasjonale krav. Då senkar Friidrettsforbundet lista for å få med fleire kvinner.

– Eg ville ikkje seie at kvinnene blir dårlegare behandla, seier Slokvik.

Han påpeikar mellom anna at dei har eit tosifra tal kvinner i ei kvinnesatsing på mellom- og langdistanseløp. Det inneber mellom anna stipend til satsinga.

Stor forskjell

Sist haust avdekte ein NRK gjennomgang gjorde ein stor forskjell på talet på kvinner og menn på landslag i dei ulike OL-idrettane. Forskjellane auka markant frå rekrutt og juniorlag til elitelaga.

KJENNER SEG DIRSKRIMINERT: Kristine Eikrem Engeset under VM-debuten som 18-åring i 2007. Det tok 16 år før ho skulle få VM-sjansen igjen. Denne gongen vart ho skadd. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Sjølv møtte Eikrem Engeset motgang etter sølv i U20-EM i 2007.

– Sidan den gong har eg betalt alt sjølv. No er eg 34 år og har klart å bevise at eg er god nok, seier ho.

Med full jobb ved sida av persa ho med 40 sekund 5000 meter i år.

– Eg trur ikkje folk utanfrå skjønner kor tøft det er å satse slik, seier Eikrem Engeset, som håpar på støtte for å kunne satse eit hundre prosent mot EM og OL neste år.

– Ho vil få økonomisk støtte på det nivået ho har komme opp på no, seier Slokvik.

Han påpeikar at løparen i dag ville fått støtte og oppfølging med tilsvarande resultat, som dei ho oppnådde som 18-åring.

Forklarer fråfall

– Vi sluttar jo fortare, då, sa Line Kloster i eit intervju med NRK denne sommaren, då ho forklarte kvifor kvinner tek fleire medaljar i ung alder, men deretter fell frå.

NOREGS BESTE I VM: Line Kloster kjenner det er lite plass til meir enn éin einar på kvinnesida. Sjølv har ho norsk rekord i øvinga 400 meter hekk, der ho konkurrerer med Amalie Iuel. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ein gjennomgang viser at kvinner og menn tek omtrent like mange medaljar i EM og VM for juniorar på 2000-talet. I U23 og seniormeisterskap aukar forskjellane.

– Eg trur det er ei blanding av at vi er litt mindre dumme enn gutane, og tenkjer meir på jobb og vidare liv etterpå, påpeika Kloster.