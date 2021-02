Reagerer på kvinnenes tøffe VM-program: – Ikke overraskende

– Vi har jo diskutert det i det mesterskapet her, at det er rart at vi får desidert minst hvile, sier Tiril Eckhoff og får støtte av lagvenninnen:

– Det er utvilsomt et veldig, veldig tøft program som er lagt opp for oss. Og gutta er jo på rene «hvilehjemmet» i forhold, mener Ingrid Tandrevold.

STUSSER: Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold forstår seg ikke på hvorfor damene har mye tøffere program enn herrene. Foto: Primoz Lovric / NTB

På fire dager går de sprint, jaktstart og normaldistanse i VM i Pokljuka. Skiskytterherrene går de samme øvelsene, men på seks dager. Dermed får de to hviledager mer.

Det mener NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid blir feil, men hun er ikke overrasket.

– Jeg synes det er litt urettferdig, fordi det er ikke første gang dette skjer. Det skjedde for 20 år siden og det skjer fremdeles, sier hun.

– Programmet er godkjent

Ifølge sportssjef i Det internasjonale skiskytterforbundet, Felix Bitterling, er det utøverne selv som har foreslått at det skal byttes på hvem som går først av kvinnene og herrene.

Denne vekslingen skjer midtveis i VM og i verdenscupen.

– Programmet er godkjent av alle nasjonene, men med en stor gruppe mennesker vil det alltid være noen som foretrekker det ene fremfor det andre, sier han.

– Jeg synes det er overraskende at nasjonene godkjenner et program der jentene kommer dårligere ut en guttene. Særlig når tidligere erfaringer tilsier at jenter generelt trenger litt mer restitusjon enn gutter, sier Skjelbreid.

Skjer ikke bare i VM

Det er ikke bare i VM at kvinnene får mindre hviletid. En lignende situasjon oppstår nesten hvert år i verdenscupen når skiskytterne forflytter seg fra tyske Ruhpolding til italienske Anterselva i høyden.

Da går kvinnene sist i Ruhpolding på søndagen, men konkurrerer én dag før herrene i Anterselva, og dermed får de mellom én og to dager mindre i høyden enn sine mannlige kollegaer. Det har Marte Olsbu Røiseland tidligere sagt at hun opplever som urettferdig, og det er hun ikke alene om å synes.

ETTERLYSER VARIASJON: Karoline Knotten mener man kunne vekslet litt mer på hvem som går først og sist de ulike stedene. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Vi går alltid sist i Ruhpolding og først i Anterselva. Så man kunne jo vekslet år for år, og ikke vekslet så mye i sesong. For da blir det litt krøll, sier Karoline Knotten.

Mener kvinnene bør heve stemmen

På spørsmål om programmet i verdenscupen og VM er rettferdig, svarer ikke IBUs sportssjef ja eller nei, men påpeker at de har prøvd å inkludere alle medlemmene i prosessen.

– Men så kan det hende vi finner ut i fremtiden at vi må endre noe eller utvikle oss. IBU gjør gjerne det, men akkurat nå har vi tatt hensyn til hva majoriteten ønsker, sier Bitterling.

KLAR MELDING: Liv Grete Skjelbreid ber kvinnene heve stemmen. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Skjelbreid oppfordrer de kvinnelige skiskytterne til å heve stemmen.

– Jeg håper jentene bruker stemmen sin og forsøker å endre på det. Jeg tenker at de bør bli flinkere til å si fra. De bør nok tenke litt langsiktig og kjempe for et mer rettferdig program, mener den tidligere skiskytteren.