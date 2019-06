– Han får stå for det han mener, men jeg synes den kommentaren blir litt lavmål. Jeg er stolt over at vi og NISO har klart å forhandle frem en slik avtale, sier landslagskeeper og tidligere medlem av NISO-styret, Ingrid Hjelmseth, til NRK.

«Hvorfor skal det være likelønn? Er jo et hav av forskjell på hvem som bringer inn pengene», skrev Jahn Ivar «Mini» Jakobsen i den opprinnelige Twitter-meldingen som nå skaper reaksjoner på landslaget.

– Det er et fjasete utspill som vi ikke gidder å bruke energi på, sier Emilie Haavi om meldingen.

Lagerbäck: – Jeg tror på solidaritet

«Mini» responderte på et NISO-innlegg hvor likelønnsavtalen som finnes på de norske fotballandslagene ble nevnt.

Avtalen, som har vært gjeldende siden 2018, går ut på at spillerne på begge landslagene skal få helt like økonomiske betingelser for å delta på samlinger og kamper.

For at likelønnsavtalen skulle bli en realitet måtte herrelandslaget akseptere å gi bort 550 000 kroner av sine markedsinntekter til kvinnelandslaget.

– Vi er veldig stolte over avtalen, som ganger oss veldig. Hva Mini Jakobsen tenker om avtalen kan jeg ikke bry meg veldig om, sier landslagstrener Martin Sjögren.

Også herrenes landslagssjef, Lars Lagerbäck, støtter den gjeldende avtalen.

– Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror på solidaritet generelt. Det er bra å kutte lønnsforskjeller. Jeg er absolutt ikke mot likelønn for landslagene, jeg synes det er en veldig sympatisk avtale, sier Lagerbäck.

– I fotball er det markedet som avgjør

Men Jakobsen mener at inntektene bør gå tilbake til dem som skaffer mest penger til forbundet.

– Det er ingenting som tilsier at kvinnene skal ha like mye som herrene, og det handler ikke om kjønn i det hele tatt, det handler om markedet, utdypet «Mini» til VG i etterkant av Twitter-meldingen.

Til det svarer Hjelmeseth at avtalen for mange er avgjørende i forbindelse med satsing på toppnivå.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått bedre forhold, og muligheten til å satse enda mer. Avtalen har gjort at vi kan trene mer og dermed være bedre forberedt på det vi skal ut å gjøre nå under VM.

– Må kunne diskuteres

Onsdag la den tidligere Rosenborg- og landslagsspilleren ut en ny Twitter-melding, hvor han responderte på kritikken fra blant andre VG-kommentator Leif Welhaven, som tirsdag skrev kommentaren «Minis gufs fra fortiden».

«Mini» holder fast på at det i fotballen er markedet som bør avgjøre hvor inntektene går, samtidig som han til VG oppfordrer folk til å møte opp når kvinnelandslaget stiller, for å sikre inntekter på den måten.

Nåværende Aalesund-trener Lars Bohinen, også han tidligere landslagsspiller, forteller at han støtter «Mini» 100 prosent.

«Pengene må gå dit verdiene skapes», skriver Bohinen på Twitter. På NRKs intervjuforespørsel forteller Bohinen at han ikke har mer å tilføye i saken. «Mini» Jakobsen ønsker heller ikke å svare på landslagsaktørenes uttalelser da NRK kontakter han, men henviser til eget blogginnlegg.

