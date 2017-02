Reagerer på hijab-påbud i sjakk-VM: – Et skritt tilbake for kvinnesjakken

– Jeg er ikke imot hijab-bruk, men jeg er imot at man skal bli tvunget til å bruke det, sier sjakkspiller Ellen Carlsen, som er storesøsteren til Magnus.

Da det ble klart at VM skulle arrangeres i Iran, førte det blant annet til at verdensmesteren fra 2015, Maria Muzytsjuk, har trukket seg fra turneringen i protest.

I Iran er kvinner pålagt å dekke til håret og skjule kroppsfasongen i det offentlige rom.

Ville droppet VM

KRITISK: Ellen Carlsen mener det er kritikkverdig av FIDE å arrangere VM i Iran. Foto: Mads Nyborg Støstad/NTB scanpix / NRK

Kimia Moradi (20) er student på sjakklinja ved Norges Toppidrettsgymnas.

Moradi kom til Norge fra Iran da hun var 16 år gammel, og hun ville boikottet et VM i fødelandet om hun ble tvunget til å bære hodeplagget.

– Jeg hadde nok ikke spilt, selv om sjakk er drømmen min og VM er det største for enhver sjakkspiller. Men jeg kan ikke akseptere hijab på meg selv, sier Moradi.

Hun får støtte fra Norges beste kvinnespiller Sheila Barth Sahl.

Heller ikke hun hadde deltatt i Iran om hun måtte bære hijab.

– Dette faller vel inn i rekken av arrangementer hvor man glemmer å ta med kvinnene på råd. At man arrangerer ting for kvinnene, og glemmer å spørre hva som er best for kvinnene. Da blir det bare halvbra, sier Sahl.

– Et skritt tilbake for kvinnesjakken

Både Sahl og Carlsen mener Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) burde flyttet mesterskapet.

NORGES BESTE: Sheila Barth Sahl er rangert som Norges beste sjakkspiller. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– De har ikke klart å være selvkritiske til at de har valgt å legge et mesterskap i et land der spillere ikke føler at de kan stille opp på grunn av reglene. Det er kritikkverdig av Fide, mener Carlsen.

Sahl mener likestillingen i sjakk nå har fått seg en solid ripe i lakken.

– Med de reglene blir det et skritt tilbake for kvinnesjakken der vi kjemper for likestilling. Regler som gjelder kun for kvinner er ikke bra i det hele tatt. Man er en konkurranseutøver, man er ikke en kvinne som spiller sjakk.

Anastasija Karlovitsj, presseansvarlig i Fide, påpeker i en e-post at Iran var den eneste søkernasjonen til arrangementet, og ingen av delegatene fra de nasjonale forbundene protesterte mot tildelingen.

Karlovitsj skriver videre at det ikke er Fide-regler eller -påbud for å bruke hijab under arrangementet.

Hun viser til lokale lover og regler samt Storbritannias utenriksdepartement, som skriver at «du bør respektere lokale tradisjoner, skikker, lover og religioner til alle tider (...)».