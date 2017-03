Reagerer på forskjellsbehandling: – Mange av jentene er fortvilet

– Det er dårlig gjort at de ikke fyller opp kvinnekvoten. Nivået på damesiden er så høyt, og landslagsledelsen bør ha såpass respekt at de sender alle når de har muligheten, sier Silje Øyre Slind.

– Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal ha det sånn, sier hun.

Ti menn – åtte kvinner

Herrekvoten til verdenscupavslutningen i Quebec er fylt opp. På damesiden kunne landslagsledelsen sendt ni damer, men kun åtte ble uttatt.

Norges tropp til Canada Ekspandér faktaboks Disse 18 er tatt ut for å gå verdenscupene i Quebec, Canada førstkommende helg: Menn:

Sjur Røthe

Niklas Dyrhaug

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Didrik Tønseth

Johannes Høstflot Klæbo

Pål Golberg

Sindre Bjørnestad Skar

Emil Iversen

Finn Hågen Krogh

Reserve: Petter Northug Kvinner:

Marit Bjørgen

Ingvild Flugstad Østberg

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Kathrine Harsem

Marthe Kristoffersen

Maiken Caspersen Falla

Heidi Weng

Ragnhild Haga Kilde: Skiforbundet

– Jeg synes det er for dårlig når vi vet at vi har løpere som er gode nok. Vi har ikke fått noe svar på hvorfor de prioriterer som de gjør, sier Jostein Vinjerui, trener for Team Telemark, med blant andre Silje Øyre Slind på laget.

Slind endte som nummer 44 i Drammen. Det var også det siste hun gjorde i verdenscupen denne sesongen.

– Jeg fikk beskjed før helgen om at jeg kunne være aktuell. Nå er det ikke sånn at det er feil at jeg ikke skal gå, men jeg har prestert bra i verdenscupen før. Jeg synes det er rart at de ikke tar med meg, sier Slind.

Gir økonomien skylden

Norges Skiforbund mener økonomien er grunnen.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi drar til Quebec med flere kvinner enn det som lå i vårt opprinnelige budsjett. Før FIS gjorde endringer i kvotene på nyåret 2017 hadde vi kun kalkulert med å reise med utøvere i «red group» (topp 15) eller godt plassert i verdenscupen sammenlagt. Nå har vi åpnet for en ekstra kvinne, sier Vidar Løfshus gjennom medieansvarlig Gro Eide.

Men Slind hørte ikke et pip da hun ble vraket.

– Det er for dårlig at de ikke gidder å si ifra, sier Slind.

Vinjerui forteller at dette har vært et tema, og at de har vært i møter med representanter fra landslaget.

– Vi ble enige om at kommunikasjonen må bli bedre fra landslagsledelsen og ned til løperne under, melder Vinjerui.

REAGERER: Jostein Vinjerui (til høyre), her sammen med Mikael Gunnulfsen. Foto: Marie Roksund / NRK

Kristian Skrødal er trener for Team Midt-Norge, og forstår landslagsledelsen.

– Det et større sprik på dame- enn på herresiden. Det er mange som vil prøve seg på dette nivået, men løperne som sendes dit skal prestere. På den andre siden er det veldig god erfaring å gå verdenscup, sier Kristian Skrødal.

I Aftenposten i fjor gikk Kari Vikhagen Gjeitnes, Marthe Kristoffersen og Mari Eide knallhardt ut mot landslagsledelsen, og mente de signaliserte at «det ikke er noe vits å satse».

– Det er mange av jentene som er fortvilet. Jeg synes det skal være like forutsetninger for jenter og gutter for å satse på ski. Jeg ser jo denne forskjellen selv, sier hun.