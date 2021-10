Reagerer på elendige værforhold i Bergen: – Det er jo en parodi

– Det er en parodi. Det går ikke an å spille fotball, sa Veton Berisha i pausen.

Brann-trener Eirik Horneland var enig med sin motstander:

– Det er en parodi, det er det.

Berisha mener at man ikke kan spille fotball som man er vant med i slike forhold.

– Du ser jo det selv. Du må jo slå bare langt. Tar du en berøring, stopper den jo. For de (Brann) er det bra, men for oss er det ikke det, sa han.

Hans angrepskollega slang seg på:

– Det var ikke en fotballkamp, det var gjørmebryting, sa Kristoffer Løkberg etter kampen.

GODE FISKEFORHOLD: Alt regnet førte til at Lars Tjernås lurte på om det var mulig å få både torsk og flyndre på Brann Stadion i kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal / NTB

– Kan fiske både torsk og flyndre

Det ble rapportert at baneforholdene var ok før kampstart. Men da kampen mellom Brann og Viking ble sparket i gang, kunne vi se en gjørmete bane i tungt nedbør på Brann Stadion. Flere reagerte på at kampen ble spilt.

Blant dem var Eurosports ekspert Joacim Jonsson før kampstart.

– Dette blir nærmest parodisk. Hadde jeg tilhørt et av lagene, hadde jeg bedt om å få dette avlyst, sa Jonsson på Eurosports sending.

– Den gressmatta i Bergen kommer det til å være mulig å fiske både torsk og flyndre i underveis i matchen, skrev fotballekspert i Viasport Lars Tjernås på Twitter.

KUNNE JUBLE: Vikings Kevin Kabran doblet ledelsen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal / NTB

Taklet forholdene best

I pauseintervjuet innrømmet Branns Sivert Heltne Nilsen at forholdene er krevende, men at han tror det er fordel å bytte side.

– Det er krevende. Det blir mange lange baller opp i midten som begge lag må håndtere, sa han.

Men ballen har likevel funnet veien til nettet. Brann-keeper Lennart Grill mistet ballen på to meter, til tross for at det så ut som han var i ferd med å få kontroll på den våte ballen.

Sebastian Sebulonsen utnyttet feilen, og sendte Viking opp i ledelsen.

Regnet preget spillet gjennom kampen, og da hjemmelagets Ole Martin Kolskogen skled i regnvannet med en snau halvtime igjen på klokka, var gjestene fra Stavanger nadeløse. Zlatko Tripic plukket opp ballen og spilte videre til innbytter Kevin Kabran som doblet ledelsen for Viking.

Med dagens resultat klatrer Viking opp på tredjeplass, mens Brann må fortsette å kjempe for tilværelsen i Eliteserien.