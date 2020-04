Reagerer på at Skiforbundet endret alderskrav i siste liten: – De lover en ting og gjør noe annet

Allerede i fjor høst fortalte langrennskomiteen (norsk langrenns styre) at rekruttlandslaget for 2020/2021 skulle bestå av utøvere på nivået «rett bak eliten» og holde «en alder fortrinnsvis under 27 år».

Men da laget skulle presenteres torsdag, var det flere som sperret opp øynene. Skiledelsen presenterte plutselig et alderskrav som var nytt for flere. De meddelte at de har satt en grense på at kun utøvere som er født i 1996 eller yngre ble vurdert.

– Veldig dårlig

Dermed faller utøvere mellom 25 og 27 år bort og dermed flere løpere som hadde vært mer enn godt nok kvalifisert. Blant dem 25 år gamle Gjøran Tefre, vinner av Skandinavisk Cup denne sesongen.

– Jeg synes det er veldig spesielt og rart at de kommer med dette nå. Nå har de sagt konsekvent gjennom vinteren at det skulle bli et rekruttlag der alder ikke skulle være noe viktig kriterium, sier han til NRK.

– Det er veldig merkelig og rart at de bestemmer seg for det nå. De legger laget frem og later som om de har kommunisert det hele veien.

– Føler du deg lurt?

– Kanskje ikke lurt. Men jeg synes det er veldig dårlig at de lover en ting og gjør noe annet. Og så er det veldig dårlig at de ikke sier ifra og gir oss beskjed. Og at media må informere oss, sier Tefre.

Tefre fikk vite om alderskravet fra NRK.

Han får støtte av sin trener på Team Veidekke Vest, Eivind Arne Bjaaland. Han har ikke hørt før nå at Norges Skiforbund plutselig skulle endre aldersgrensen på laget. Han forstår godt at eleven er svært skuffet. Han legger til at grensen på 27 år ble gjentatt av skiledelsen på et møte under NM på Konnerud i januar.

HAR GÅTT MYE VERDENSCUP: Gjøran Tefre, her fra rennhelgen i Falun sist sesong. Foto: Annika Byrde / NTB scan

– Kynisk satsing

Rekruttlandslaget for kommende sesong består av følgende menn:

Mattis Stenshagen, Jan Thomas Jenssen og Harald Østberg Amundsen er alle tatt ut og fremstår nærmest som selvskrevne etter vinterens resultater.

Mindre selvskrevne er den uttatte trioen Iver Tildheim Andersen, Håvard Moseby og Ansgar Evensen. De har ikke verdenscuperfaring, men gull eller bronse fra enten junior- eller U23-VM sist vinter. Evensen har også et knallsterkt resultat fra NM senior da han tok gullet på sprinten.

– Det er en kynisk satsing, sier Torgeir Bjørn.

TALENTFULLT: Håvard Moseby (øverst venstre), Iver Tildheim (nederst venstre) og Ansgar Evensen. Foto: NTB Scanpix

Med «kynisk satsing» mener NRK-eksperten at dersom forbundsledelsen faktisk hadde valgt å ta ut de nest beste løperne opp mot 27 år, så hadde navn som nettopp Gjøran Tefre og Eirik Sverdrup Augdal vært tatt ut. Han mener de har all grunn til å være skuffet.

Begge holder «riktig alder» og har enten sterke resultater i verdenscup eller på det nest øverste nivået (Skandinavisk cup). NRK-ekspert Bjørn mener de to hadde vært på hvilket som helst landslag i verden med unntak av Norge og Russland.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Eirik Augdal virker overrasket når NRK tar kontakt.

– Under NM fikk trenerne våre beskjed om at det ikke skulle være noen absolutt aldersgrense på et rekruttlandslag. Det var det vi fikk beskjed om. Jeg trodde dette skulle være åpent.

Heller ikke han hadde hørt ett eneste ord fra Skiforbundet før uttaket.

Satte ny grense før uttak

Historien om «aldersgrensen» på rekruttlandslaget startet da langrennsledere fra hele landet var samlet til høstmøte på Gardermoen høsten 2019. Da var beskjeden fra langrennskomiteen klar: Det skal være en rekruttsatsing. Ifølge møtereferatet er kriteriene for å være med disse:

Den beste utviklingsarenaen for unge seniorløpere fortrinnsvis opp til 27 år. De som tas ut skal være de utøverne rett bak eliteutøverne.

– En plass må grensen gå

Landslagskoordinator Ulf Morten Aune forteller til NRK at Skiforbundet er nødt til å sette en grense. Han viser til at de tidligere år har valgt ulike varianter av et rekruttlag, som at kun de yngste seniorene har vært tatt ut, de aller beste seniorene bak elitelag, og enkelte sesonger en blanding.

Han innrømmer at de også har fått halvveis fortjent kritikk for at det har vært vanskelig å se en klar linje i hvordan lagsammensetningen rett under de beste har vært.

LANDSLAGSKOORDINATOR: Ulf Morten Aune, her fra en verdenscuphelg i 2017. Foto: Terje Pedersen

Når det gjelder vedtaket fra langrennskomiteen sist høst, mener han det bare danner «en ramme» for den sportslige ledelsens arbeid. At det ikke automatisk gir en øvre aldersgrense. Aune føler seg trygg på at de har landet på rett løsning og mener blant annet at det nye «taket» de har satt på alder skal føre til bedre kontinuitet.

– Men uansett hvor du setter en strek i et uttak, så vil noen være misfornøyd. Men en plass må grensen gå, sier han.

Aune sier han ikke har problemer med at folk er skuffet over uttak, men han synes utøverne har en firkantet oppfatning av vedtaket om de mener aldersgrensen må være på 27 år.

LOVENDE: Eirik Sverdrup Augdal, her etter å ha gått i mål til en femteplass under tremila i NM på Konnerud i januar. Foto: Terje Bendiksby

– Det hele høres rart ut

Eirik Sverdrup Augdal avsluttet altså sesongen med en fjerdeplass under femmila i Kollen – ikke langt bak vinner Aleksandr Bolsjunov, Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen. Han svarer slik på spørsmål om hva han tenker om at han ikke er tatt ut.

– Jeg må si jeg er overrasket ut ifra de resultatene jeg har hatt i vinter. Det hele høres rart ut – og for min egen del hjelper det ikke at forbundet kutter i støtten til regionlagene. Det hele er synd, sier han.

– Jeg blir paff

Gjøran Tefre forteller – i likhet med Augdal – at han ikke har hatt noen dialog med Skiforbundet og «ikke fått indikasjoner på noe som helst».

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er litt rart. Jeg blir paff. Jeg hadde jo tenkt, med mine resultater i vinter, så skulle jeg få et tilbud. Jeg forstår det ikke, spesielt når alle signalene gjennom vinteren var at det skulle være et rekruttlandslag for de nest beste.