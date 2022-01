Reagerer på at Knutsen ikke er nominert som årets trener: – Skjønner det ikke med min beste vilje

Nominasjonene for Idrettsgallaen 2022, som vises på NRK lørdag kveld, ble offentliggjort mandag. Sju trenere er nominert som årets trener, blant dem Karsten Warholm-trener Leif Olav Alnes og Gjert Ingebrigtsen.

Det er derimot ikke Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Det er både skuffende og merkelig, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Jeg skjønner ikke med min beste vilje hvorfor juryen ikke har han på listen, sier Saltvedt og understreker at det ikke hadde vært noe problem for juryen å ta med Knutsen som en åttendemann på lista.

SKUFFET: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Juryen har det veldig bekvemt når det gjelder å tekkes kritikerne. Det er ikke noe fast antall nominert, sier Saltvedt.

Han tror den manglende nominasjonen blir dårlig mottatt i fotballmiljøet.

– Dessverre kommer det igjen til å nøre oppunder misnøyen i Fotball-Norge om at prestasjoner ikke vurderes høyt nok. Å ikke gi Knutsen den anerkjennelsen for jobben han har gjort som trener, synes jeg er merkelig.

– Vanvittige prestasjoner

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp savner også Knutsen på lista.

– Det er flere der som er helt selvskrevne. På den lista er det jo trenere til verdensmestere og OL-gullvinnere, så han hadde nok ikke blitt årets trener. Men han burde blitt nominert, sier han.

SAVNER: NRKs fotballekspert Carl Erik Torp savnet Knutsen på lista. Foto: NRK

– Kjetil Knutsen har gjort en vanvittig prestasjon og stabilisert en klubb uten meritter i toppen av norsk fotball og i Europa. Det bør jo henge høyt.

I alt skal det deles ut tolv priser på Idrettsgallaen i Oslo Spektrum 8. januar. I juryen sitter Tore Øvrebø (leder), Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

– Vi har selvfølgelig vurdert Kjetil Knutsen for den fantastiske jobben har gjort i Bodø/Glimt. Han har blitt vurdert i et veldig sterkt felt, sier Øvrebø til NRK.

– Jurymedlemmene har ment at det har vært sterkere prestasjoner, uten at vi vil gå i detalj på hvilke vurderinger hvert enkelt jurymedlem har gjort.

– Det er jo fantastiske utøvere som ikke er nominert i de ulike klassene. Vi kan ikke ha med alle. Hvem skal eventuelt ut, spør Øvrebø.

NRK har prøvd å få en kommentar fra Kjetil Knutsen selv, foreløpig uten å lykkes.

Tar fokus

Saltvedt peker på at internasjonale prestasjoner er det som gjerne er avgjørende i slike prisutdelinger, men at det ikke skal hindre juryen fra å nominere Knutsen.

– Det er det vi gjerne misforstår i de kåringene. Men Knutsen har ikke bare skapt et eventyr nasjonalt, han fikk også resultater internasjonalt ingen hadde drømt om, sier han.

– Glimt gikk ubeseiret gjennom sitt først europasluttspill. Det kan knapt gjøres bedre, legger han til.

Saltvedt sier ellers at han ikke umiddelbart finner noen mangler blant de nominerte. Han sier det er et «ufattelig høyt nivå» blant de nominerte, og at det derfor er dumt at utelatelsen av Knutsen tar fokus.

– Utelatelsen er av typen som dessverre kommer til å ta fokus fra de som faktisk er nominert og har fortjente det. Fordi det er virkelig et vanvittig år, og det er sjelden man som ivrig leser fra utsiden og tenker her har de slitt.

Alle nominasjonene:

Årets kvinnelige idrettsutøver:

Jeanette Hegg Duestad, skyting

Tiril Kampenhaug Eckhoff, skiskyting

Karoline Bjerkeli Grøvdal, friidrett

Caroline Graham Hansen, fotball

Gyda Westvold Hansen, kombinert

Therese Johaug, langrenn

Solfrid Koanda, vektløfting

Maren Lundby, skihopp

Ragne Wiklund, skøyter

Årets mannlige idrettsutøver:

Kristian Blummenfelt, triatlon

Kjetil Borch, roing

Erling Braut Haaland, fotball

Eivind Henriksen, friidrett

Viktor Hovland, golf

Jakob Ingebrigtsen, friidrett

Johannes Høsflot Klæbo, langrenn

Sturla Holm Lægreid, skiskyting

Jarl Magnus Riiber, kombinert

Casper Ruud, tennis

Sebastian Foss Solevåg, alpint

Karsten Warholm, friidrett

Årets kvinnelige parautøver:

Aida Dahlen, bordtennis

Ann Cathrin Lübbe, ryttersport

Vilde Nilsen, langrenn

Helle Sofie Sagøy, badminton

Birgit Skarstein, roing

Årets mannlige parautøver:

Jens Lasse Dokkan, ryttersport

Salum Ageze Kashafali, friidrett

Jesper Saltvik Pedersen, alpint

Tommy Urhaug, bordtennis

Årets gjennombrudd:

Harald Østberg Amundsen, langrenn

Lucas Braathen, alpint

Halvor Egner Granerud, skihopp

Gyda Westvold Hansen, kombinert

Sturla Holm Lægreid, skiskyting

Oscar Marvik, bryting

Ragne Wiklund, skøyter

Årets lag:

Bodø/Glimt, fotball

Håndballjentene, håndball

Sandvolleyballandslaget Mol/Sørum, volleyball

Vipers Kristiansand, håndball

49er FX (Næss/Rønningen), seiling

Årets trener:

Leif Olav Alnes, friidrett

Johan Flodin, roing

Thorir Hergeirsson, håndball

Gjert Ingebrigtsen, friidrett

Kåre Mol, volleyball

Patrick Oberegger, skiskyting

Arild Tveiten, triatlon

Årets ildsjel (egen jury):

Terje Redtrøen (Tylldal), Vera Schnabel (Bodø Bokseklubb), Tor Helge Skretting (Sola Cyckleklubb).

Årets hederspris:

Juryen tildeler og begrunner, ingen nominere

Årets forbilde:

Juryen tildeler og begrunner, ingen nomineres

Utøvernes pris:

Toppidrettsutøverne nominerer og stemmer selv