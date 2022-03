Reagerer kraftig på New York Times-omtale: – Skadelig

– Det er ikke hjelpsomt å sammenligne kropp.

Den amerikanske skiløperen Jessica Diggins ristet på hodet da hun ble spurt av NRK om New York Times-formuleringer i en artikkel under OL.

Hun bedyret imidlertid at hun ikke hadde lest saken da, fordi det sjelden gjorde henne noe godt å lese om seg selv under mesterskap. Nå har hun fått tid til å se gjennom – og nå reagerer hun sterkt på hvordan konkurrentene beskrives.

– Skadelig

Det er spesielt denne passasjen som får henne til å gå ut mot storavisen på Instagram.

«I en idrett der så mange kvinner har massive skuldre og lår, ser Diggins ut som en fe i løpsdrakten».

ARTIKKEL: Dette var det som sto om Jessica Diggins i New York Times-artikkelen. Foto: NTB/NRK

– New York Times-artikkelen som sammenlignet kroppen min med de utrolige kvinnene rundt meg var skadelig på mange måter. Så jeg vil være tydelig på dette: som trenere, foreldre, lagkamerater og venner, vær så snill, ikke kommenter andres kropp, form eller størrelse, skriver skiesset i innlegget.

Klar beskjed

Videre oppfordrer hun alle til å være varsomme med ordene man velger, og påpeker at de kan ha stor innvirkning, enten de er oppløftende eller sårende.

– La oss holde fokus på tingene som virkelig betyr noe – å være en god lagkamerat, mental helse, konkurrere rent, trene målrettet og konkurrere med mot.

SØLVVINNER: Jessica Diggins tok OL-sølv på tremila i OL, bak gullvinner Therese Johaug. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Nettstedet fasterskier.com prøvde å få en kommentar fra journalisten bak artikkelen under OL, men fikk svar fra en talsperson i New York Times. Vedkommende sier følgende om avisens beskrivelser.

– Vi har som mål i vår sportsdekning å dekke mannlige og kvinnelige idrettsutøvere nøyaktig, likt og rettferdig. Vi tror noen ganger fysikken deres er relevant for ytelsen deres. I dette tilfellet var vår beskrivelse av langrennsløperen Jessie Diggins' merkbare forskjellige fysiske egenskaper, i motsetning til andre i sporten hennes, en viktig og relevant detalj.

Jessica Diggins Ekspandér faktaboks Født: 26.08.1991, oppvokst i Afton, Minnesota (USA). Meritter som langrennsløper: OL-gull lagsprint (2018), OL-bronse sprint (2022), VM-gull lagsprint (2013), VM-sølv 10 km (2015), VM-sølv sprint (2017), VM-bronse lagsprint (2017). Verdenscupen (2020/21). Tour de Ski (2021). 12 seirer og totalt 29 pallplasser i verdenscupen. Aktuell:

Åpen om spiseforstyrrelser

Diggins er åpen om å ha slitt med spiseforstyrrelser. Da hun var yngre, ble hun diagnostisert med bulimi. Nå samarbeider hun med organisasjonen The Emily Program, som jobber for å forhindre spiseforstyrrelser og hjelpe folk til å bli frisk.

– Å lytte til kroppen min og ta godt vare på den er ikke noe jeg alltid har gjort, men å få hjelp for spiseforstyrrelsen min og lære å akseptere mine styrker i stedet for å alltid prøve å være «perfekt» er grunnen til at jeg fortsatt kjører løp i dag, skriver 30-åringen i Instagram-innlegget.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Du kan også snakke med din fastlege.

– Hvis du kjenner meg, så snakker jeg mye om kroppspositivitet, sa hun til NRK under OL.

Diggins har gjort sakene sine meget godt denne sesongen. I verdenscupen ligger hun foreløpig an til en tredjeplass i sammendraget. Under OL i Beijing ble det to individuelle medaljer da hun tok sølv på tremila og bronse på sprinten.