Reagerer kraftig på lettkledde podiedamer i juniorritt: – Eg vart veldig forskrekka

Eit bilete av det norske juniorlandslaget, akkompagnert av fire pynta damer i høge hælar, kom som eit sjokk for Live Korsvold. Ho er mor til ein ung syklist og reagerte kraftig då ho såg biletet.

– Eg vart først berre veldig forskrekka. Eg tenkte at dette tilhøyrde ei svunnen tid. Så vart eg sint, vil eg seie, seier Korsvold til NRK.

Biletet viser seks norske juniorsyklistar, og på kvar side står det to podiedamer, eit syn Korsvold ikkje trudde var normalen lenger.

– Eg visste ikkje det. Så spurde eg son min, og han sa «jaja, det er heilt vanleg», fortel ho.

– Det høyrer jo ingen stader heime. Så seksualisert. Mykje meir seksualisert enn damene var i Tour de France.

– Kvinner skal ikkje vere seksualisert pynt

FØR I TIDEN: Her får tyske Jorg Jaksche eit kyss på kinnet av to podiedamer etter å ha vunne Paris-Nice i 2004. Foto: Lionel Cironneau / AP

Og «var» er stikkordet der. I store ritt som Tour de France er podiedamene historie. På sigersbilete frå det franske rittet har det no vorte vanleg med éin mann og éi kvinne på kvar side av vinnaren. Og det blir ikkje lenger delt ut kyss på kinnet.

Korsvold meiner podiedamene bryt med to viktige verdiar.

– Det eine er synet på kvinner og kva kvinner skal vere. Vi begge oppdreg barna våre, og eg håpar òg at vi lever etter at kvinner og menn har like stor verdi og at kvinner ikkje skal vere seksualisert pynt for menn. Det opplevde eg at dei er på dei bileta, seier ho og held fram:

– Det andre er kva slags situasjon dei plasserer dei unge gutane våre i, for dei har jo vakse opp i eit samfunn der det er akkurat like utenkjeleg å plassere nokre damer som seksualisert pynt, som at ein skulle sett nokre sånne «chippendales»-gutar der. Det er alt anna enn ok.

Arrangøren i Italia er gjort kjent med kritikken i denne saka, men har ikkje svart på NRKs førespurnader.

– Spesielt viktig på juniornivå

Sportsdirektøren som drog med det norske juniorlandslaget til Italia, var Gunnar Disch. Han meiner det er ein kultur som heng igjen, og at Noreg har gått føre for å få bort podiedamene, mellom anna under sykkel-VM i Bergen, då podiedamene vart bytte ut med ungdom i bunad.

– Det var Noreg som først opna munnen og ville ta det bort frå dei norske løpa. Ein såg på det som sexistisk at kvinner skulle stå der og dele ut sjampanje, klem og kyss. Italia, som vi var i, er kanskje det landet som heng lengst etter på den biten der, meiner Disch.

– Eg er ikkje usamd i at Noreg må ta eit tydelegare standpunkt, når vi først har gått føre på dei norske ritta, seier Risch.

BUNAD: Under VM i Bergen i 2017 var podiedamene bytt ut med ungdom i bunad. Her frå premieutdelinga etter fellesstarten til kvinnene. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han peikar samtidig på at dette er eit generelt problem, både i sykkel og motorsport.

– Men eg tenkjer at det på juniornivå er spesielt viktig å gjere noko med dette. Det er trass alt morgondagens utøvarar som skal gå føre og fronte verdiane våre. Det burde sjølvsagt vert teke opp meir frå forbundet sentralt, at ein er litt pådrivar. Det er viktig at vi kan ta eit konsekvent standpunkt, meiner sportsdirektøren.

Samanliknar med shorts-saka

Korsvold etterlyser at Norges Cykleforbund tek tydelegare avstand frå praksisen rundt podiedamer. I den samanhengen trekkjer ho fram handballpresident Kåre-Geir Lio.

I sommar vart han intervjua av medium frå heile verda om protestane til det norske strandhandballaget mot å spele i truser.

– Eg må seie at eg vart litt stolt, då han var så tydeleg på shorts-saka, at han stod opp for dei norske jentene og stod i den stormen. Det lurer eg på om sykkelforbundet òg faktisk gjer, for eg synest dette handlar om det same, seier Korsvold.

SAMLA: Fleire av juniorsyklistane i rittet Giro Della Lunigiana på podiet med podiedamene i forgrunnen. Foto: Gunnar Disch / NTG/Norges Cykleforbund

– Tenkjer du at forbundet ikkje tek tydeleg nok avstand?

– Eg har i alle fall ikkje høyrt noko.

Cykleforbundet: – Viss saka kjem opp, så tek vi det då

President Jan-Oddvar Sørnes i Norges Cykleforbund viser til at det ikkje har vore podiedamer på ritt i Noreg.

På nettsida til forbundet vart det først lagt ut eit bilete av det norske laget med podiedamene, men seinare skar dei biletet og fjerna dei delvis lettkledde og pynta damene, opplyser presidenten.

PRESIDENT: Jan-Oddvar Sørnes i Norges Cykleforbund. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi meiner dette er tullete og vurderer å følgje opp med både arrangør og internasjonalt forbund fordi vi meiner det er noko vi har lagt bak oss, seier Sørnes.

– Kva har de gjort med dette problemet?

– Det er ikkje noko vi treng å formalisere anna enn at idretten og sykkelsporten er samde. I Noreg er ikkje dette eit problem.

– Men internasjonalt er det openbert det. Kva gjer de for å få endring internasjonalt?

– Viss saka kjem opp, så tek vi det då. Og vi bruker dei høva dette kjem opp. Vi kan prøve å setje det på dagsordenen, men vi kan òg ta det opp i nordisk og europeisk forbund.

– Men de har ikkje teke initiativ til å få det på dagsordenen?

– Det har ikkje vore ei spesifikk sak der det har vore ei avstemming, men det blir jo diskutert, og då er vi tydelege på kva vi meiner, seier Sørnes.