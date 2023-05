Reagerer kraftig på detaljer fra idrettspresidentens valgkamp: – Helt horribelt

– Dette er jeg sterkt kritisk til. Det er prinsipielt helt uholdbart og etisk helt horribelt.

Ordene kommer fra Cato Bratbakk, president i Norges Svømmeforbund.

REAGERER: Cato Bratbakk. Foto: Andreas Sunby / NRK

– Jeg synes dette er langt over streken for hva som er greit, og dette er noe de må slutte med umiddelbart, fortsetter han.

Den kraftige reaksjonen skyldes følgende:

Flere ansatte i Norges idrettsforbund (NIF) har de siste ukene jobbet med oppgaver direkte knyttet til president Berit Kjølls private valgkamp. De har henvendt seg til arrangører av presidentdebatter, ordnet med det praktiske, og tatt seg av kommunikasjonen rundt avtaler.

Det til tross for at de aktuelle debattene, avtalene og booking var en del av Kjølls pågående valgkamp før det kommende presidentvalget.

Reaksjonene lar på ingen måte vente på seg.

– Administrasjonen skal ikke blandes inn i politikk, sier Bratbakk.

Han får støtte av Ståle Vaag, leder i Trøndelag idrettskrets:

REAGERER: Ståle Vaag. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

– Dette syns jeg er veldig ugreit. Vi skal ikke bruke idrettens penger på tilrettelegging for valgkamp hos idrettspolitikere. Slik er det i alle organ som har en administrativ og politisk side, sier han.

Vaag synes det er ekstra ille i lys av at NIF har sagt opp ansatte på grunn av organisasjonenes økonomiske situasjon.

– Hvis NIF-administrasjonen har ressurser å sette inn i en valgkamp for sittende president, så bør de vel ha ressurser nok til ikke å nedbemanne også. Dette sender noen dårlige signaler ut til norsk idrett, og idrettspresidenten må skjønne at man ikke kan bruke av de administrative ressursene til egen valgkamp, mener kretslederen, som omtaler det hele som «helt uholdbart».

– Kan være risikosport

Det var i oktober at Kjøll offentliggjorde at hun stiller til gjenvalg. Det gjorde hun via en pressemelding fra Norges idrettsforbund, noe både basketball- og ishockeypresidenten reagerte på.

– Det er merkelig å bruke NIFs informasjonsavdeling til å fremme seg selv, sa Tage Pettersen, altså sistnevnte.

Likevel har bruken av administrasjonen fortsatt.

– Dette kan være risikosport av Berit Kjøll. Det er viktig å være ryddig – ikke minst med tanke på at hun bør være bevisst på hvordan hun preger sitt eget omdømme foran et kommende valg. Det handler om god folkeskikk og god lederskikk, sier Einar Aadland om administrasjonens involvering.

Han er forfatter av boken «Organisasjonsetikk», og dosent emeritus ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag på høgskolen VID.

– Synes du det er god folkeskikk og god lederskikk av Kjøll?

– Jeg vil ikke være kategorisk, men det er på kanten av god folkeskikk.

Aadland trekker frem at en leder skal være et godt forbilde og ivareta omdømmet til organisasjonen.

– Dette virker som en gråsone, sier Aadland.

– Jeg har ikke noe mer å si

Kjøll selv erkjenner noen av eksemplene, men hun er ikke med på premisset om at dette kan anses som bistand fra de ansatte.

– Jeg har ikke fått noen bistand til å drive den aktiviteten jeg har drevet, bortsett fra å booke reiser og kartlegge hva som var programmet på et par debatter. Det var det eneste, sier Kjøll.

– Jeg har bedt om hjelp til én ting, og det var å sende en henvendelse til to debatter som jeg har deltatt på for å få programmet, altså temaene. Det var det hele, intet mer, fortsetter hun.

UENIG: Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRKs reporter forsøker å ta opp kritikken som Kjøll nå mottar for å ha fått praktisk hjelp av administrasjonen, men idrettspresidenten avbryter spørsmålet:

– Men det er jo ingen hjelp å snakke om. Det er jo ingen hjelp å snakke om. Jeg har bedt noen om å sende en e-post til to steder for at jeg skulle få program og tema for debattene. Det er det hele, sier hun bastant.

– Er det greit med den bistanden, gitt at motkandidaten ikke får det?

– Jeg har et utrolig tett program, rett og slett fordi jeg sitter i den rollen jeg gjør. Så den bitte lille sekretærfunksjonen, den har jeg fått, opplyser Kjøll, og avslutter:

– Jeg har ikke noe mer å si.

Kjølls valgkamp Foto: Terje Pedersen / NTB Ekspandér faktaboks 26. april: Valgkomitéen kom med sin innstilling og valgkampen startet.

Berit Kjøll dro til Trondheim for å delta i en presidentdebatt mot Zaineb Al-Samarai. Kjøll erkjenner at administrasjonen booket reisen og ringte til debattarrangøren for å kartlegge temaene for debatten på vegne av henne. 2. mai: Kjøll deltok i ny presidentdebatt mot Al-Samarai. Idrettspresidenten erkjenner at hun ba NIF-administrasjonen ta kontakt med debattarrangøren i forkant, på samme måte som de gjorde før debatten i Trondheim. 4. mai: Kjøll deltok i to debatter mot Al-Samarai. NIF-administrasjonen tok seg av booking av disse avtalene.

Svarer på kritikken

Generalsekretær Nils Einar Aas er leder for administrasjonen. Han svarer slik på kritikken:

– Det er svært viktig å slå fast at administrasjonen i NIF ikke er en del av Berit Kjølls valgkamp.

– Hvor mye og hvordan er administrasjonen i NIF involvert i tilrettelegging eller logistikk for Kjøll?

– Administrasjonen i NIF har i forkant av debatten der booket fly fra Oslo til Trondheim, i forbindelse med at idrettspresidenten skulle videre på besøk til Nordland idrettskrets etter debatten. NIFs administrasjon mottar hele tiden mediehenvendelser om idrettspresidenten kan delta i ulike intervjuer og debatter, og følger opp disse henvendelsene med idrettspresidenten for å avklare om hun er tilgjengelig. Dette er helt naturlige oppgaver for NIFs administrasjon å utføre, svarer Aas.

SVARER: Generalsekretær Nils Einar Aas. Foto: Torstein Bøe / NTB

Generalsekretæren erkjenner også at ansatte har kontaktet ulike debattarrangører på vegne av Kjøll, men han avviser at dette er en del av valgkampaktivitet.

– Bortsett fra å booke én flyreise, og motta mediehenvendelser, har NIF-ansatte ikke tatt seg av avtalebooking for valgkampaktivitet for Kjøll. Administrasjonen har bidratt med å legge til rette for at Kjøll skal få utført sine oppgaver som idrettspresident, men ikke for valgkampaktivitet i form av forberedelser til debatter eller samtaler med styrer i særforbund og idrettskretser, sier Aas.

DUELLANTER: Kjøll og Al-Samarai under en presidentdebatt. Foto: NRK

Kjølls motkandidat Zaineb Al-Samarai, som er foretrukket av flertallet i valgkomiteen, ønsker ikke å kommentere det at Kjøll har mottatt bistand fra NIF-administrasjonen.

– For meg er det helt naturlig at jeg dekker mine egne utgifter når det gjelder dette her, sier Al-Samarai, som sier hun ikke har hentet inn ekstern hjelp.

Presidentvalget er i Bergen 4. juni.