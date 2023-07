Reagerer kraftig på bruken av Lance Armstrong som sykkelekspert

– Du tuller? Det er så skamløst.

Slik reagerer NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt på lørdagens store nyhet.

«Tour-sheriffen fra Texas er klar til å skyte med skarpt i B.T.’s spalter.»

Slik presenteres Lance Armstrong i danske Berlingske Tidende. Under sykkelrittet Tour de France, skal amerikaneren dele sine tanker i den danske avisen.

– Jeg gleder meg, sier Armstrong selv til avisen.

– Historiens verste doper

Men stjernesigneringen skaper ikke bare glede.

– Dette er svært spesielt. Han er fortsatt en person som står for alt man ikke ønsker å assosiere sykkelsporten til, sier NRKs ekspert Sondre Sørtveit.

NRK-EKSPERT: Sondre Sørtveit.

Lance Armstrong var først kjent som en enestående syklist. Han tilbakeviste først alle dopingspekulasjoner, men i 2013 innrømmet han systematisk doping gjennom karrieren. Han er derfor utestengt på livstid fra sporten.

– Han fortjener å bli glemt, sa president i det internasjonale sykkelforbundet (UCI) Pat McQuaid, i 2013.

– Man har slitt med et frynsete rykte. Armstrong førte an i å dra sykkelsporten ned. Han er historiens verste doper og dro, mer enn noen andre, en hel sport ned i kvikksanden, sier Saltvedt.

Tror det er PR-stunt

Redaktøren i BT mener likevel at Armstrong, som nå er 51 år, vil styrke laget.

– Vi vet svært godt at det hviler en skygge over hans Tour-historie. Men det endrer ikke på at Lance Armstrong kjenner rittet og sporten bedre enn de fleste, melder BT-redaktør Kasper Haugaard til egen avis.

Den forklaringen kjøper ikke NRKs ekspert.

– Han har vært en del turer i Frankrike, ja. Men det er jo fortsatt kontroversielt. Dette burde de holdt seg for gode til. Det finnes nok av andre folk i Danmark med vel så god kunnskap om sykkel.

– Jeg regner med at dette er et PR-stunt. Det er unødvendig, men han er kjent for å snakke rett fra levra. Det kommer nok noen meldinger, og det skaper publisitet og klikk.

– Alle har muligheter til tilgivelse

Nyheten ble offentliggjort lørdag morgen, kun timer før Tour de France startet i Nord-Spania. Rytterne på start hadde ikke fått med seg nyheten da de møtte NRK i Bilbao.

– Han har gjort mye gærent før. Men alle har muligheter til tilgivelse. Det er ikke noe jeg tenker over, sier Edvald Boasson-Hagen til NRK før Tour de France-starten.

– Er det greit at han har en sånn jobb med tanke på hans fortid?

– Det er mange andre som har hatt fortid som er i sirkuset. Så det er ikke noe jeg tenker over, sier Boasson-Hagen.

Danske Michael Mørkøv svarer følgende når NRK serverer han nyheten:

– Det står de vel fritt til, å finne noen til å skrive, sier danske Michael Mørkøv før starten.

– Du ser ikke noe galt i det, med tanke på fortiden hans?

– Det har jeg ingen kommentar til. BT kan gjøre som det passer dem.