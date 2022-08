Reagerer etter Ronaldo-manøver: – Eit stort svik

Eckhoff dropper landslagssamlinger og Blink: – Har gått på en liten smell

Eckhoff står ikke på startstreken under Blink-festivalen i Sandnes neste uke, og står også over de nærmeste landslagssamlingene.

– Totalbelastningen har vært for stor i en periode, så jeg trenger litt mer tid til å komme meg igjen. De siste årene har kostet ekstremt mye, og selv om jeg er veldig motivert for å fortsette karrieren min, er jeg ennå ikke helt klar for å satse maksimalt, sier Eckhoff i pressemeldinga til Norges Skiskytterforbund.

Det er siste i rekken av treningssamlinger og renn Fossum-løperen har stått over etter fjorårets sesong. Etter at sesongen ble avsluttet i Holmenkollen i mars har skiskytterstjernen holdt seg mye for seg selv og ikke deltatt på flere samlinger med resten av landslaget.

– Jeg kjenner meg selv godt, og er trygg på at dette er det riktige for meg nå, etter å ha gått på en liten smell, sier hun videre.

Landslagsledelsen stiller seg bak grepene veteranen nå tar.

– Det viktigste er at Tiril lytter til kroppen sin, og melder seg klar når hun føler at tiden er riktig. Tiril er motivert, hun er i trening, og hun vet hva som kreves i forberedelsene til vintersesongen. Hun får den tiden hun trenger, og så vil trenerne følge henne opp til hun blir med på landslagets opplegg igjen, sier landslagssjef Per Arne Botnan.