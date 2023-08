Karsten Warholm har nesten gjort rent bord på 400 meter hekk siden gjennombruddet i 2017. Men etter sin tredje VM-tittel og totalt sjette mesterskapstittel stusser han over rivalene.

– Det er liksom ingen som gratulerer meg med gull lenger. Det er mulig de er drit lei av at jeg vinner. Jeg vet ikke. Kanskje de syns jeg er veldig irriterende, sier Warholm til NRK dagen etter gulløpet.

TV-bildene viser at Warholm fikk flere håndtrykk etter finalen og at han selv klappet på ryggen til en tydelig skuffet Rai Benjamin. Men Warholm føler ikke han får skikkelige gratulasjoner lenger.

– Merket du det etter målgang?

– Ja, jeg føler det har blitt litt vane nå. Det er ikke mange som tar meg skikkelig i hånden og ser meg i øynene lenger. Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort for at det har blitt slik. Men slik har det altså blitt, sier Warholm.

Warholm vant sitt tredje VM-gull onsdag. Tidligere tok han gull i 2017 og 2019. I tillegg har han OL-gull fra 2021 og to EM-gull. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

– Hva syns du om det?

– I fjor da jeg tapte VM-gullet så gikk jeg bort til Dos Santos, tok han i hånden og sa «gratulerer, dette var godt løpt». Det er slik idrett er for meg. Jeg har ikke noe vondt blod der. For meg er det fair konkurranse og den beste mannen vinner, sier Warholm.

Hilser på alle

Han forteller at han selv før start har for vane å hilse på alle og ønske lykke til. Han sier det er viktig for ham å vise konkurrentene respekt.

Onsdag var løpet lenge jevnt mellom ham selv og hans amerikanske rival Rai Benjamin. Men på oppløpet rykket Warholm fra, samtidig som Benjamin måtte ta til takke med bronse.

Benjamin ga Warholm etter seieren til Warholm onsdag kveld. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

TV-bildene viser at Warholm selv var aktiv med å gå rundt til konkurrentene etter løpet.

Benjamin gikk forbi NRK i pressesonen onsdag kveld, men pratet med flere andre medier.

– Jeg må fordøye dette. For jeg forventet så mye av meg selv i dette mesterskapet. Jeg kunne egentlig løpt 46 med øynene lukket. Jeg vet ikke hva som skjedde i dag, sa Benjamin i møte med amerikansk presse.

Fjorårets verdensmester Alison dos Santos fra Brasil etter målgang. Foto: Ashley Landis / AP

Sølvviner Kyron McMaster omtalte Warholm med beundring i møte med NRK.

– Han gjør ting du forventer. Den måten jeg må løpe og trene er å forvente det uventede fra Warholm. Så man forbereder seg på det uventede, sier McMaster.

– Ingen feide

I et intervju med Citius Mag uttalte Benjamin seg tidligere i sommer om forholdet til Warholm og at han ikke lenger orket å forholde seg til bemerkninger i sosiale medier om hans overmann Warholm i sosiale medier.

Han slettet blant annet X/Twitter på sin telefon.

– Folk bare tagger meg i unødvendige greier. Jeg har ingen feide med Karsten. Folk bare lager noe ut av tynn luft. Han er en flott person, sa Benjamin.

Han tok blant annet sølv da Warholm satte verdensrekord under OL i Tokyo for to år siden.

– Han løper veldig bra og har tatt øvelsen til astronomiske nivåer, sier Benjamin.

Kongen gratulerte

En som virkelig gratulerte Warholm var Kong Harald, som sendte gullvinneren følgende telegram etter seieren.

«Gratulerer med overbevisende løp i Budapest i kveld. Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner med gullmedaljen og som verdensmester for tredje gang på 400 meter hekk. Harald Rex».

– Bra mann! Jeg takker for det, var første reaksjonen til Warholm.

Han har møtt kong Harald flere ganger og satte pris på gratulasjonen.

– Jeg blir veldig stolt når jeg får disse. For personlig så legger jeg mye ære i representere landet mitt. Jeg føler jeg at jeg gjør en innsats og forsøker å være en god ambassadør for Norge. Da er det hyggelig å få anerkjennelse av en jeg respekterer så høyt som kongen, sier Warholm.