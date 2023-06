RBK-trenaren reagerer: – Å spørje om det no, skjønar eg ingenting av

– Aggressive, med sjølvtillit og offensive i tankesettet. Men også ekle å spele mot. Eit lag som styrer spelet både med og utan ball.

Svaret kjem frå Svein Maalen. Spørsmålet var korleis han ønskjer at Rosenborg skal sjå ut mot Aalesund til helga.

Rosenborgs nye, mellombelse, hovudtrenar svarer kanskje som venta. Han er trass alt klubbleiinga sitt svar på supporterane sitt krav om artig og åtaksvillig fotball, eit krav som kosta Kjetil Rekdal jobben.

KRITISKE SPØRSMÅL: Svein Maalen måtte tole fleire kritiske spørsmål etter at Rosenborg-debuten enda i eit braktap. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

«Gjett!» svarte Maalen då han på sin første pressekonferanse i jobben vart spurd om store endringar var å forvente.

Så rauk Rosenborg 0–3 for Sarpsborg 08 i kampdebuten hans søndag. Det største av dei fem tapa til klubben så langt i sesongen.

– Som eg har sagt mange gonger før, håpa vi sjølvsagt på endå betre respons i den kampen, for det er lettare å byggje på ei medgangskjensle, seier han tre dagar etter braknederlaget.

Les også: Maalen og Rosenborg buet av banen til pause: – Alt som kunne gå galt, gikk galt

Legendene følgjer med

Det er nemleg onsdag når NRK møter RBK-trenaren på Lerkendal, og han har akkurat leia ei lang økt med mykje spel. Han er i gang med å korrigere ut frå svara dei første 90 kampminutta gav, og det var mange, ifølgje Maalen.

Ingenting han no gjer, går upåakta hen. Det er stappfullt langs sidelinja når Rosenborg trenar for tida.

Ein av dei første som møte opp er Ola By Rise. Han som ein gong var tidenes mestvinnande i norsk fotball, og som seinare fekk sparken som RBK-trenar etter å ha teke laget til seriegull og meisterligaplass. No er han styremedlem i klubben.

Ikkje lenge etter er Gøran Sørloth på plass, han som senka Brann i cupfinalen i 1988 og Nederland i VM-kvalifiseringa i 1992. Også kjent som «den beste møtande spissen i verda» i si tid.

Ikkje lenge etter er Harald Sunde der, Odd Iversens personlege hovmeister i Rosenborgs første gullalder på 60-talet. Så kjem også Nils Skutle, klubbdirektøren som styrte RBK gjennom det stolte 90-talet, mannen som til og med sporadisk kunne halde Nils Arne Eggen litt i øyra – eller som i alle fall hadde pondus nok til å gi det eit forsøk.

– Må vise framgang

Oppe på eit tak står Birger Løfaldli og observerer. Han er kommentator i Adresseavisen og blant dei som følgjer Rosenborg aller tettast og med mest kritisk blikk.

Det han ser, er store utfordringar for Svein Maalen.

– Det er ikkje sånn at Maalen er på minus, men han må også vise framgang etter kvart, fastslår han.

MED KRITISK BLIKK: Adressa-kommentator Birger Løfaldli høyrer og analyserer Svein Maalen sine svar. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Han påpeikar at det nødvendigvis vil ta tid å gjere så store endringar som Maalen har varsla. Kommentatoren meiner den nye trenaren bør få tid, og trur også klubbleiinga vil gi han det.

Men eit spøkjelse lurer. Nedrykksspøkjelset.

– Klubben toler ikkje å rykkje ned. Det ville vore eit frykteleg slag, konstaterer Løfaldli.

Akkurat no er Rosenborg nummer 11 av 16 lag i eliteserien. To lag rykkjer rett ned, mens eitt må ut i omspel. Trønderane er berre fire poeng over streken, med fleire kampar spelt enn alle laga under seg.

– Sei at det blir eit par tap til, noko som ikkje er usannsynleg, så er Rosenborg i akutt nedrykksfare, seier Løfaldli, og påpeikar at det vil setje Maalen i ein skvis.

LANGT NEDE: Ole Sæter etter førre kamp. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Då må han jo vurdere om han skal halde fram med å prøve på det som kan gi veldig gode resultat på sikt, eller om han skal setje i verk nokre andre tiltak slik at han på kort sikt kan unngå nedrykk. Men då blir det ei kompromissløysing igjen, som Rosenborg har drive med i lang tid, ved å vingle fram og tilbake, seier kommentatoren.

Mista kapteinen

Ein som er på trening, men som likevel ikkje er på trening, er Markus Henriksen. Rosenborgs kaptein har komme humpande inn på krykkjer og lagt beinet opp på ein stol. Som om ikkje tre baklengs og null poeng var nok, påførte også Sarpsborg-kampen RBK-kapteinen ein kneskade som gjer at sesongen mest sannsynleg er over for hans del.

Eit leddband rauk tvers av.

– Det var liksom prikken over i-en, seier han sarkastisk, og innrømmer at han vore som eit lemen sidan skaden hende. Ilter, med andre ord.

– Det er den viktigaste utespelaren som sit der og er ute for lang, lang tid, så det er klart det er eit kjempestort slag for både Maalen og Rosenborg, seier Løfaldli.

DISKUTERER: Markus Henriksen på krykkjer og Adressa-kommentator Birger Løfaldli.

Trenar Maalen seier til NRK at Henriksen framleis skal vere med og bidra, medan Henriksen sjølv påpeikar at trenaren også vil «tvinge» han til å halde seg litt unna, noko Maalen ikkje akkurat nektar for.

– Det er litt pyton mentalt å berre sitje og sjå andre spele fotball og ikkje få lov sjølv. Det trur eg alle som har spelt fotball på dette nivået, som har vorte langtidsskadd, har kjent på. Vi ønskjer ein fin mellomting, seier han.

Henriksen vil bidra med positivitet.

– Eg har framleis trua på at vi skal klare å snu det, seier han.

Reagerer på spørsmål

Men også den skadde kapteinen har sett tabellen, og han veit betre enn dei fleste kva Rosenborg har prestert.

– Vi må vere såpass ærlege med oss sjølv at der vi står no, det er ikkje akkurat kvardagskost for Rosenborg. Det er ingen tvil om at det er ein stor jobb som krevst. Eg kjenner vi er litt på veg mot å få til noko, men det er også viktig at ein får dei prestasjonane ut i sjølve kampane og får med seg poeng, sånn at sjølvtillit, humør og alt det der klarer å halde seg oppe, seier han.

– Er det noka frykt i garderoben for at det kan bli for mykje endring på for kort tid?

NEDTUR: Markus Henriksen kallar seg sjølv eit lemen etter at 2023-sesongen blei øydelagd. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Nei, vi er jo fotballspelarar, og så store endringar er det jo ikkje. Men det er jo eit litt anna tankesett. Vi valde veldig tidleg å øve veldig mykje på det offensive spelet og rakk ikkje å tenkje så veldig mykje på det defensive. No er det ei ny veke og no får vi høve til å gjere litt meir av den andre delen av spelet òg. Så håpar og trur vi at vi klarer å få vist det i kampen mot Aalesund.

NRK spør også Maalen om han er bekymra for at det skal bli for mykje endring for spelarane på for kort tid. Slik lyder svaret:

– Eg skulle til å seie at «bilen går bra»? Å spørje om det no, skjønar eg ingenting av. Eg opplever at vi har ei spelargruppe og heil klubb som har lyst til å hente ny energi av dei endringane vi har gjort og få laget inn på ein ny kurs. Det er først og fremst fokus på det. Så skjønner alle saman at vi må ha litt tid for å jobbe inn dette her, seier han.

– Det er som eg seier til gutane: Vi må øve kvar einaste dag på det vi skal gjere og bli gode i rollene våre, men ikkje minst må vi jobbe veldig godt i relasjonar og strukturane våre, legg han til.

Samstundes erkjenner han at litt meir tid før dei avgjerande kampane ikkje hadde vore ei ulempe.

– Ja, vi skulle gjerne hatt tolv veker pre-season. Og hatt mykje meir tid, spesielt med tanke på kor mange endringar vi gjer. Men vi bestemde oss for å gjere det, det var delvis ei bestilling frå klubben òg. Vi ønskjer å gjere ei retningsendring no, brått og brutalt, og veit at vi tek ein risiko på at det kan ta litt meir tid enn vi ønskjer oss. Men vi har framleis kjempetru på at vi skal få det laget her til å sjå bra ut i den nye strukturen, seier Maalen.

«Eit såra dyr»

Ein som har tenkt å sjå bra ut – sjølv om han akkurat er tilbake frå skade, står utan kontrakt etter sesongen og blir kopla til Bodø/Glimt – er spissen Ole Sæter.

LANGT NEDE: Ole Sæter etter førre kamp. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det er berre å halde fram med å terpe, terpe og terpe, lære meir av Svein. No rakk vi å lære mykje om det offensive. Vi skåra ingen mål, så vi er nøydde til å terpe meir der. Og så må vi terpe mykje på det defensive, for der har vi også mykje å gå på, så det er ingen tvil om at vi har mykje å gjere, fastslår han.

Sæter trur ikkje opningstapet har gitt Maalen dårlegare arbeidsvilkår i garderoben.

– Det verkar å vere veldig greitt, det er inga murring, inga dårleg stemning. Det er klart det er kjedeleg å tape, men viss du dveler for mykje ved tap, blir ikkje det bra for framtida heller, så eg trur alle er veldig innstilt på at dette skal gå fint, seier han.

Spissen meiner spelargruppa akkurat no er ein gjeng med såra stoltheit.

– Men vi skal også vere det verste laget å møte framover. Eit såra dyr skal ikkje vere artig å møte, så vi er absolutt klare til å ta opp hansken. Det er ikkje eit lag som kjem til å gi opp viss vi får ein i ræva etter ti minutt, vi skal stå saman i 90 minutt og det er alle veldig førebudd på, seier Sæter.

«EIT SÅRA DYR»: Slik beskriv Ole Sæter Rosenborg-spelarane. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Svein Maalen seier følgjande om kva som må forbetrast frå Sarpsborg-kampen til Aalesund-kampen om det skal bli med poeng tilbake til Trondheim:

– Eg ville sat angrepsspelet øvst på lista. Vi sleppte inn tre mål, ja, men vi kan ikkje miste ballen så mykje som vi gjorde.

– Viss det blir eit dilemma der det hastar å få poeng med tanke på overleving i Eliteserien, er du villig til å gå på kompromiss med spelestilen din for å spele effektivt?

– Eg trur spelestilen min, eller spelestilen vår, er det mest effektive vi kan gjere. Og det kjem vi til å stå i, fastslår Svein Maalen.