RBK-spiller kalt inn på teppet etter bisarr krangel med lagkompiser

– Dette kunne like så godt skjedd på treningsfeltet, og det er helt greit. Det jeg har reagert på er uttalelsene han har etterpå, og det har jeg snakket med ham om, sier Kjetil Rekdal til NRK.

Rosenborg-treneren snakker om den svært spesielle situasjonen som oppsto i tirsdagens treningskamp mot Kristiansund: Der hadde Rekdal lånt ut tre Rosenborg-spillere til Kristiansund slik at de mørkeblå fra Nordmøre kunne stille lag. Blant dem var Ole Sæter.

I FOKUS: Her er Ole Sæter avbildet ved en tidligere anledning i den rosa RBK-drakta. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

RBK-spissen imponerte i mørkeblått, men havnet i fokus da han etter drøye halvtimen endte i en heftig disputt med sine egne lagkompiser på Rosenborg. I løpet av få sekunder rakk han å knuffe borti både Sam Rogers, Markus Henriksen, Noah Holm og Tobias Børkeeiet.

– Du gir ikke slik karakteristikk i media

Rekdal forteller til NRK at han lo godt da krangelen pågikk, men latteren stilnet da han leste hva Sæter hadde sagt om lagkompisen Børkeeiet i avisen Nidaros etter kampslutt:

– De mener jeg blander meg inn for mye, men jeg er KBK-spiller i dag. Bærumsgutten har vel vansker med midtskillen sin i dag. Han bommet med hårgeleen sin og tar ut irritasjonen sin på meg, sa Sæter til Nidaros om krangelen på banen.

BLE OMTALT: Tobias Børkeeiet fikk gjennomgå av lagkompisen i avisa Nidaros etter treningskampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Den kommentaren satte ikke Rosenborg-treneren pris på.

– Du gir ikke en lagkamerat en slik karakteristikk i media. Det får han plukke bort til neste gang, sier Rekdal.

– Har de to spillerne snakket sammen?

– Ja ja. Bevares. Dette var ute av verden for lenge siden. Det er ingen som brydde seg om dette i det hele tatt. Men det ble selvsagt lite grann da Ole var litt uheldig med karakteristikken av Tobias i media. Den får han holde seg for god for. Så får de heller ta fighten internt i garderoben eller ved matbordet, svarer Rekdal.

ALVORSPRAT: Kjetil Rekdal forteller at han ikke likte hvordan Sæter uttalte seg om Børkeeiet i avisa Nidaros. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Glad for tydelig Rekdal-beskjed

Ole Sæter smiler når NRK spør ham om Børkeeiet-kommentaren. 25-åringen forteller at han er kjent som en spøkefugl og at det kun var ment som en uskyldig kommentar.

– Det var ikke rettet mot noen. Det var noe jeg følte ble veldig feil framstilt. Det ble et feil fokus på en fin prestasjon for min del. Rosenborg har vunnet kamp, og jeg forstod ikke helt hvorfor overskriften skulle være et enkelt sitat, da. Jeg følte at fokuset burde vært noe annet, sier Sæter.

Rosenborg-spissen legger til at han setter pris på at Rekdal tok kontakt og ga tydelig beskjed om hva han mente om uttalelsen.

– Jeg forstår hva de mener. Det er ikke noen problemer med noen av oss innad i klubben – alt er greit. Det har aldri vært noe greie heller. Det var vel egentlig bare litt slik at det ble sagt ifra. Det skal være stor takhøyde og jeg setter pris på at jeg får tilbakemeldinger på det som blir sagt og gjort, så for min del var det egentlig bare en grei feedback, sier 25-åringen.

Har blitt linket til Kristiansund

Sæter erkjenner at det var ganske spesielt å ikle seg den mørkeblå drakten på Marbella. Han spilte for Kristiansund i 2018 og 2019, og har den siste tiden blitt linket tilbake til Nordmøre.

– Vi trengte minutter på banen og ble enige alle sammen da de foreslo at vi skulle spille for KBK. Det var egentlig en veldig grei løsning. Og sånn sett i ettertid var det en veldig fin opplevelse. Jeg koste meg veldig i mørkeblått igjen. Godt å få A-lagsdebuten for KBK unnagjort, sier han med et glimt i øyet.

Rosenborg vant for øvrig treningskampen mot Kristiansund 3–2.