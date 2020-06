Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Presset på Eirik Horneland var enormt før møtet med Bodø/Glimt. Og med tidlig baklengsmål og direkte rødt i andre omgang hadde Rosenborg et dårlig utgangspunkt.

Det så en stund lyst ut etter scoringer av Dino Islamovic og Anders Trondsen, men så snudde kampbildet seg nok en gang.

– Første omgangen tror jeg er noe av det dårligste vi har gjort, sier Pål André Helland til Eurosport.

– Det kan ikke bli mye mørkere.

Ifølge Eurosport vil ikke Horneland snakke med noen i pressen etter kampen. Flere spillere har også gått ut bakveien.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var derimot langt mer snakkesalig.

– Ganske utrolig at vi har så kontroll på kampen, og med en gang de blir ti mann er det akkurat som vi trykker på en bryter. Og så skal vi ha for at vi klarer å snu det tilbake igjen, forteller han til NRK.

– Andreomgangen er litt skuffende, men det å vinne på Lerkendal er selvfølgelig veldig gøy.

Glimt i førersetet

Allerede etter 12 minutter slapp Rosenborg med skrekken, i det som Horneland selv kalte for den første av flere skjebnekamper.

Etter en frisk start av begge lag fikk Bodø/Glimt fikk en kjempesjanse da Philip Zinckernagel avsluttet fra kloss hold, men André Hansen tettet buret.

Etter drøyt 20 minutter gikk Ulrik Saltnes i bakken innenfor Rosenborgs 16-meter. Dommer Tom Harald Hagen pekte kontant på straffemerket og Zinckernagel sendte ballen kontrollert inn til høyre for Hansen.

MARERITTSTART FOR RBK: Philip Zinckernagels straffescoring ga Rosenborg en marerittstart på kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Blytung førsteomgang, var beskjeden fra Horneland til Eurosport etter pausen.

Og mindre tungt ble det ikke for Rosenborg etter hvilen.

Ikke mange minuttene inn i andre omgang ble Birger Meling sendt rett i dusjen. Venstrebacken kastet seg inn i en duell med Jens Petter Hauge og dommer Hagen ga direkte rødt.

– Jeg synes selv det er litt strengt. Forstår at det er delte meninger og at folk synes at det kan gis både gult og rødt, sier Birger Meling til NRK etter kampen.

– I den situasjonen vi er i nå så er det utgjort at han ender med det røde.

Snuoperasjon i begge ender

Dermed måtte vertene fortsette med ti mann, og med det utgangspunktet så det tungt ut for spillerne i svart og hvitt. Men like etter timen ble det balanse i regnskapet.

Anders Trondsen kom rett fra benken og sendte en pasning inn bak Glimt-forsvaret, og der fikk Dino Islamovic kranglet inn sin første scoring for Rosenborg.

Og så snudde det på Lerkendal.

Frispark til Rosenborg. Vegar Eggen Hedenstad på innlegget og Trondsen banket ballen inn i lengste hjørne. 2-1 til Rosenborg.

Men gleden varte ikke lenge for Horneland. Bodø/Glimt var langt ifra ferdigscoret. Først satte Kasper Junker iskaldt inn utligningen til 2-2, og helt på tampen satte Ola Solbakken punktum med Glimts tredje mål for kvelden.

– Det var litt av en berg og dalbane, høye topper og dype daler. Nå avslutta vi heldigvis på en topp, sier Patrick Berg til Eurosport etter kampen.

– Vi havna under ut av ingenting, men vi ser hva som bor i laget.

Etter den tredje runden i årets eliteserie troner derfor Bodø/Glimt øverst på tabellen sammen med Molde.