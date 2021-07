Da dukket nemlig Odd-innbytter Tobias Lauritsen opp og bredsidet ballen i mål fra syv-åtte meters hold, og sørget med det for 2-2 og poengdeling i Skien - etter at Rosenborg hadde ledet hele den siste omgangen.

– Stressnivået blir skyhøyt mot slutten. Begge målene vi slipper inn er litt slurv, selv om det er et kjempetreff det første. Men den andre går forbi tre-fire mann, og vi svikter egentlig der, sier en tydelig skuffet Vebjørn Hoff (RBK) til Eurosport.

Rosenborg hadde nok håpet på en opptur banen denne søndagen, men det gikk med andre ord ikke helt slik.

– Det er selvfølgelig ufattelig surt at den går inn på slutten der. Vi får ta med oss førsteomgangen, og så må unngå slike andreomganger, sier RBK-spiller Kristoffer Zachariassen, som selv scoret ett av målene.

Odd jubler etter utligningen som kom ett minutt før ordinær tid i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Laget har nå fire strake kamper uten seier, og også utenomsportslige hendelser har også preget klubben den siste tiden:

Først havnet trener Åge Hareide i hardt vær etter at han gikk ut mot Pride-markeringene i EM, noe han i ettertid beklaget. Deretter, tidligere denne uken, annonnserte han at han vil gi seg som RBK-trener etter sesongen.

– Det er viktig hver gang å få tre poeng. Vi må bare kikke på neste mulighet. Vi bare satser på å vinne neste kamp. Det vil sikkert smake godt, sier RBK-trener Åge Hareide, som ikke kunne annet enn å nikke bekreftende på spørsmål fra Eurosport om han var «mellomfornøyd».

Rosenborg hadde riktignok flere gode perioder mot formsterke Odd.

Dino Islamovic scoret sitt første for sesongen etter en glimrende kontring som han selv var med på å sette i gang, og like før pausen fulgte Kristoffer Zachariassen opp da han stusset et innlegg i mål.

– Det er godt å få mål igjen. Nå har det gått nesten fire kamper uten mål. Det er mye positivt i dag, men den andreomgangen er ikke god nok, sier Zachariassen, som la til at troppen ikke har latt seg påvirke av Hareides beskjed om at han snart gir seg.

I mellomtiden hadde Odd redusert på spektakulært vis. Gilli Rolantsson dunket ballen i mål fra 25 meters hold, rett i krysset.

Mushaga Bakenga, som tidligere har spilt for Rosenborg, var tydelig på at Odd burde vunnet denne kampen - og viste ingen nåde da han felte dom over sin tidligere arbeidsgiver.

– Vi er bedre. Jeg tror ikke det er ord for hvor mye bedre vi er. Jeg føler vi er litt uheldige på målene i mot. Vi skulle vært litt skarpere på siste tredjedelen, så hadde vi vunnet i dag. Jeg er skuffet i dag, men ekstremt glad på Tobias’ vegne.

Rosenborg kunne klatret til fjerdeplass med seier, men er nå i stedet på sjetteplass, hele ti poeng bak serielederen. Samtidig gikk serieleder Molde på et overraskende tap mot Sarpsborg 08.